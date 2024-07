Acciones globales repuntan tras sorpresiva baja en el IPC de EEUU

Las bolsas mundiales tocaban nuevos máximos históricos el jueves, tras la publicación del IPC de junio en EEUU, que cayó un 0,1% intermensual, menor a las expectativas de los analistas, quienes proyectaban un alza del 0,1%, y que ahora reforzaron la idea de que la Reserva Federal inicie su esperado ciclo de recortes de tasas de interés en septiembre. La bolsa de Santiago repunta a esta hora.

El IPSA avanza un 0,7% a 6.512,25 puntos.

“El IPSA al igual que los mercados a nivel global deberían reaccionar positivamente tras conocerse los datos de IPC de Estados Unidos. En Europa el Euro Stoxx 50 sube un 0,85% y los futuros sobre los principales índices de EE.UU. sube un 0,19% el US 30, un 0,24% el US 500 y un 0,26% el US Tech 100″, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

En un día ajetreado, con la publicación de un IPC acumulado en doce meses de 3% para Estados Unidos, y el comienzo de la temporada de resultados de Wall Street, el Reino Unido publicó datos sólidos sobre el PIB y disfrutaba de su éxito futbolístico en la Eurocopa.

Las principales bolsas europeas se movían entre avances del 0,4%-0,7%, lo que, tras los récords alcanzados en Nueva York y Tokio, significó que el índice mundial de acciones de MSCI alcanzara su propio máximo, acumulando un alza cercano al 14% en el año.

Los mercados de renta fija y el dólar se mantenían estables en líneas generales, lo que mantenía al yen en el lado débil de las 161 unidades por dólar y cerca de sus niveles más bajos en décadas, mientras la libra esterlina mejoraba hasta máximos de cuatro meses tras un buen par de días.

”No se sorprenda demasiado de que, como hemos tenido unas buenas cifras del PIB, tenemos un gobierno aparentemente estable y estamos en una final europea, tengamos un estallido de optimismo marginal postelectoral para la libra”, dijo Kit Juckes, de Société Générale, tras un aumento del PIB por encima de lo esperado y el triunfo de Inglaterra sobre Países Bajos en la Eurocopa de Alemania.

Los últimos 24 años demuestran que levantar el trofeo de la Eurocopa también tiende a impulsar a los mercados de valores, como demostraron Italia, España y Grecia en los últimos años, aunque el título de Portugal en 2016 fue seguido de un notable rendimiento inferior en esa ocasión.

Acciones se mantienen en máximos históricos antes de datos de inflación en EEUU

El Nikkei japonés ganó un 1%, hasta un máximo histórico de 42.426 puntos. Los valores taiwaneses hicieron lo propio y el ASX 200 australiano se quedó a un suspiro de su récord. Esto ocurrió tras otro repunte de Nvidia y otros pesos pesados de Wall Street que llevaron al Nasdaq y al S&P 500 a cerrar en cifras de récord.

La libra alcanzó un máximo de cuatro meses de US$ 1,2874 después de que los datos del PIB británico superaron las expectativas y de que el economista jefe del Banco de Inglaterra se mostrara el miércoles más vago de lo que muchos operadores esperaban sobre el calendario de recortes de tasas.

El euro avanzaba a US$ 1,0847, pero el yen caía hasta 161,7 unidades por dólar.

Los bonos del Tesoro estadounidense operaban estables. El retorno de las notas a dos años cotizaba al 4,62% y el de los papeles referenciales a 10 años, al 4,29%.

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo subían levemente y el oro mejoraba un 0,5%, a US$ 2.381 la onza.