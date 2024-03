Bolsas globales y el IPSA avanzan en jornada marcada por discurso de Powell y acciones de Cencosud repuntan tras resultados

Las acciones mundiales operaban cerca de máximos históricos el miércoles y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subía desde mínimos de un mes, a la espera del testimonio ante el Congreso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, uno de los eventos que podrían mover el mercado esta semana. La bolsa de Santiago repunta y las acciones de Cencosud están entre las que más avanzan en la sesión.

En la agenda también figuran el anuncio del presupuesto británico y los datos de empleo en Estados Unidos, ambos el miércoles, la reunión anual del Parlamento chino, la reunión del Banco Central Europeo el jueves y los datos de nóminas no agrícolas estadounidenses el viernes.

El índice paneuropeo STOXX 600 ganaba un 0,3%, justo por debajo de su récord del lunes, y los futuros del S&P 500 estadounidense subían un 0,3%.

El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón avanzaba un 0,5%, ayudado por un rebote en Hong Kong, donde el referencial mejoró un 1,7%, aunque los valores chinos “onshore” cayeron.

Pekín fijó el martes un objetivo de crecimiento del 5% para 2024 en su reunión parlamentaria clave, en la que no se adoptaron importantes medidas de estímulo.

El ministro británico de Finanzas, Jeremy Hunt, presentará más tarde en el día el presupuesto ante el Parlamento, aunque no se espera que cause alteraciones significativas en los mercados mundiales, a diferencia del anuncio fiscal de 2022 que supuso el fin del breve periodo de Liz Truss como primera ministra.

”El gobierno no tiene mucho margen de maniobra, por lo que probablemente será bastante aburrido para la libra esterlina en comparación con 2022. Lo positivo para los mercados tras el presupuesto de Liz Truss es que ha asegurado que los futuros gobiernos tendrán que mantener un alto grado de prudencia”, dijo Jane Foley, de Rabobank.

“La atención de los mercados estará en la comparecencia semi-anual de Powell ante el Congreso. A las 12:00 de Chile, donde se espera que reitere la idea de que es necesaria una mayor convicción sobre el control de la inflación antes de empezar a recortar la tasa”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

El martes, los datos mostraron que el crecimiento de la industria de servicios estadounidense se desaceleró levemente, enviando el retorno de los bonos a 10 años a mínimos de un mes. El rendimiento de las notas referenciales subía 3 puntos básicos en el día, al 4,16%.

Bolsa de Santiago

Tras dos jornadas consecutivas de retrocesos este miércoles el IPSA recupera terreno, y avanza un 0,39% a 6.283,32. Los papeles de Cencosud suben un 2,52% a esta hora, tras la entrega de resultados.

La empresa reportó al cierre del 2023 que sus ganancias descendieron 27,8% hasta $ 292.213 millones (US$ 333 millones). Excluido ese efecto, las utilidades habrían crecido 20,2%, hasta $ 823.175 millones (unos US$ 938 millones). El mismo fenómeno ocurrió en el cuarto trimestre, según reportó por separado en sus análisis razonado la compañía de retail: la utilidad neta reportada cayó 36,4%, a US$ 121 millones, mientras que la ganancia excluido el factor Argentina subió 49,2%, a US$ 418 millones.

“Básicamente hoy día el mercado está destacando Cencosud, o sea el resultado a pesar de haber sido menor pero si uno lo limpia y excluye en el fondo todos estos factores, que ojalá podrían ser llamados no recurrentes que es el tema de la devaluación en Argentina, principalmente, y las restricciones que impuso el nuevo gobierno, que tuvo un costo al final de alrededor de 400 mil millones de pesos en lo cual en en menores utilidades”, sostuvo Jorge Tolosa de Vector Capital.

Los ingresos de la empresa crecieron un 2,8% en el cuarto trimestre. Estos ascendieron a US$ 4.939 en el periodo. En todo 2023, los ingresos tuvieron una subida de 0,2%. La empresa indicó además que para este 2024 tienen un plan de inversiones por US$641 millones.