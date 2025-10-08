SUSCRÍBETE
Actas de la Fed revelan un comité dispuesto a bajar la tasa una vez más, pero con recelo por la inflación

El banco central estadounidense destacó que el impacto de los aranceles sobre los precios aún es “incierto”.

Por 
Europa Press
Fed aún tiene recelo por la inflación. En la imagen, Jerome Powell. Kevin Lamarque

Los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) se mostraron abiertos en su última reunión del 17 de septiembre a volver a bajar los tipos de interés este año, aunque con cierto temor a que la inflación pueda repuntar.

“La mayoría consideró que, probablemente, sería adecuado flexibilizar aún más la política en lo que queda de año. [...] (Pero) La mayoría de los participantes hizo hincapié en los riesgos al alza para sus perspectivas de inflación”, según se desprende de las actas de aquella cita.

El banco central estadounidense destacó que el impacto de los aranceles sobre los precios aún es “incierto” y, también, que los altos niveles de inflación podrían ser “más persistentes de lo previsto”, incluso una vez el efecto arancelario se disipe. Igualmente, se mostró preocupado por la posibilidad de que las expectativas de inflación a largo plazo crezcan.

Los responsables de la política monetaria norteamericana votaron, finalmente, 11 a 1 por reducir los tipos de interés en 25 puntos base y dejarlos en el rango del 4% al 4,25%, la primera bajada de 2025. Solo Stephen Miran, gobernador recién nombrado por Donald Trump, disintió al abogar por una rebaja de medio punto.

Las proyecciones macroeconómicas actualizadas y publicadas aquella misma jornada sugerían que el FOMC anticipaba otros dos recortes más de un cuarto de punto hasta fin de año dentro de su escenario base. No obstante, seis de los 19 participantes proyectaban un recorte o ninguno.

En este sentido, “unos pocos” participantes aseguraron durante las deliberaciones de septiembre que “tenía sentido” mantener sin cambios los tipos y que habrían respaldado dicha decisión de ponerse sobre la mesa al entender que no era probable un “deterioro súbito” del mercado laboral, que es la otra parte del mandato dual de la Fed.

