AES Andes reporta pérdidas de utilidades e ingresos en el primer trimestre

Tras un 2021 marcado por las pérdidas de utilidades, AES Andes (Ex AES Gener) sigue corriendo la misma suerte. Así, la empresa registró ganancias por US$ 46 millones en el primer trimestre de 2022, lo que representa una importante disminución considerando las utilidades por US$ 176 millones registradas en el mismo periodo de 2021.

Asimismo la firma reportó pérdidas de ingresos. Entre enero y marzo de 2022 la firma registró ventas por US$ 592 millones, mientras que en el mismo lapso del año pasado estas fueron de US$ 716 millones.

Con respecto al Ebitda, la compañía registró la suma de US$ 186 millones al 31 de marzo de 2022, lo que significó una disminución con respecto a los US$ 339 reportados en el mismo período del año 2021.

En el balance financiero enviado por la firma a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se explica que -en su operación en Chile- la variación negativa del Ebitda se entiende por el reconocimiento de ingresos registrado en 2021 asociado a la terminación de los contratos de abastecimiento de energía con MEL y Spence de la subsidiaria Angamos.

Lo anterior, “sin tomar en cuenta el impacto extraordinario de BHP, el margen de Chile tuvo una variación positiva de US$ 8 millones debido a mayores márgenes de contratos en el primer trimestre de 2022 asociados a menores compras físicas en el mercado spot respecto del año anterior”, señaló la empresa.

En tanto, con respecto al mercado en Chile, en los primeros tres meses del año los costos de consumo de combustibles aumentaron en US$ 59 millones en comparación con el mismo período del año anterior.

Lo anterior se debió principalmente a mayores precios de carbón en 2022, “efecto que fue compensado parcialmente por menores consumos físicos de este combustible. El precio promedio del carbón consumido en las centrales de AES Andes para el año 2022 aumentó un 102% a 162 US$/ tonelada respecto a lo registrado en el mismo período del año 2021″.

Por su parte, las compras de energía y potencia al 31 de marzo de 2022 disminuyeron en US $16 millones con respecto al período anterior debido principalmente a menores volúmenes de energía comprados en el mercado spot por 480 GWh.

Descarbonización

Con respecto a su plan de descarbonización, la empresa generadora afirmó en el balance que continuará aplicando innovaciones para brindar flexibilidad al sistema y avanzar en la incorporación de energías renovables a la matriz energética del país.

“Como parte de su compromiso con el país de reducir las emisiones de carbono, la compañía comunicó su decisión de no construir nuevas plantas de carbón. A través de su transformación, en el año 2025, AES Andes reducirá sus emisiones de carbono en un 58%”, declaró la firma.