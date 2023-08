Aes Andes reportó pérdidas por casi US$ 200 millones en el primer semestre, pero ingresos crecieron

Continúa la temporada de resultados financieros de las empresas que operan en Chile. Este jueves, Aes Andes informó que registró pérdidas por US$ 199 millones en el primer semestre de 2023, mientras que en igual lapso del año pasado registraron ganancias por US$ 117 millones.

De manera trimestral, en tanto, la compañía reportó pérdidas por US$ 220 millones entre abril y junio, lo que se compara con las utilidades por US$ 70 millones que anotó en mismo periodo de 2022.

Sobre las pérdidas del semestre, la empresa aseguró en su balance financiero enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que se deben principalmente a la menor ganancia bruta y a los efectos negativos registrados en el resultado no operacional, “los que fueron parcialmente compensados por una variación positiva de US$99 millones en el impuesto a las ganancias, derivada principalmente por el impacto en el impuesto del deterioro en propiedad, planta y equipos mencionado en los párrafos precedentes”.

La menor ganancia bruta, a su vez, se debió a la variación del Ebitda, el cual fue de US$ 283 millones, unos US$ 107 millones inferiores a los registrados en el mismo período del año 2022. En particular, en Chile la variación negativa fue de US$98 millones se explica principalmente por un menor costo de carbón asociado a política de stock de la compañía en 2022 “en un contexto extraordinario de alza de precios de los combustibles en el sistema eléctrico, mientras que en 2023 se registró un aumento significativo en los costos de consumo de carbón y en los volúmenes de compras de energía y una disminución en los volúmenes de venta de contratos regulados”.

Ahora, con respecto a la facturación, la empresa reportó ingresos por US$ 1.378 millones entre enero y junio pasado, esto es un aumento de 13,3% en doce meses. En el trimestre, la compañía logró ventas por US$ 682 millones, un 9,2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Con respecto a los ingresos semestrales, la firma dijo que estos se explican principalmente por un aumento en las ventas de energía al mercado spot de US$45 millones, (US$12 millones en el trimestre) asociado principalmente a mayores precios, mayores volúmenes de venta de energía de 129 GWh, (89 GWh en el trimestre) y a mayores precios por potencia.

“Este aumento fue compensado por una disminución en las ventas a clientes no regulados por US$2 millones, (US$ 6 millones en el trimestre) producto de menores volúmenes de venta de energía de 290 GWh, (114 GWh en el trimestre) compensado por mayores precios de venta de energía derivados del aumento en los precios del carbón y de mayores precios de cargos fijos de contratos denominados en dólares e indexados por la inflación”, agregó la empresa.

Los ingresos por transmisión presentaron una disminución de US$2 millones, (US$3 millones en el trimestre) asociado principalmente a menores retiros de los clientes y a reliquidaciones positivas ingresadas en el segundo semestre del año 2022.