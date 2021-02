Airbnb registra fuertes pérdidas en su primer reporte después de salir a la bolsa

Airbnb registró una fuerte pérdida anual en sus primer reporte como empresa pública, ya que los costos vinculados a su debut en el mercado se vieron afectados por un año en el que la pandemia de coronavirus devastó la industria de viajes.

Pero el gigante de viviendas compartidas, cuyo negocio fue aplastado inicialmente por cierres generalizados, evitó el desastre a través de un aumento imprevisto en los viajes locales. Los ingresos anuales disminuyeron, pero no tanto como esperaban los analistas, ya que decenas de personas utilizaron la plataforma para planificar excursiones cercanas. Airbnb se negó a proporcionar una perspectiva para este año, “dada la dificultad para determinar el ritmo de lanzamiento de vacunas y el impacto relacionado en la voluntad de viajar”.

“No creemos que vayamos a volver al mundo de los viajes antes de la pandemia”, dijo el jueves el Director Ejecutivo (CEO) Brian Chesky a los analistas en una conferencia telefónica.

Chesky describió cómo la crisis de salud había remodelado el negocio, señalando un aumento significativo en las estadías a largo plazo a medida que las personas de todo el mundo trabajan desde casa y viven vidas más nómadas. Algunos empleadores de gran tamaño han dicho que ofrecerán esa flexibilidad incluso cuando las cosas vuelvan a la normalidad, y Chesky cree que Airbnb puede capitalizar con eso.

El CEO dijo que descubrió que muchos viajeros aterrizaron en el sitio web en los últimos meses sin saber a dónde querían ir o cuándo, lo que permitió que la compañía los llevara a lugares donde tenía alquileres.

Airbnb ha sido el valor atípico en una industria de viajes que ha sido más que maltratada. Chesky rediseñó el sitio web y la aplicación de la compañía para mostrar todo a los posibles viajeros, desde lujosas casas en la playa hasta cabañas rústicas cercanas, mientras que las cadenas hoteleras con presencia en las grandes ciudades sufrieron. Al mismo tiempo, redujo una cuarta parte del personal, detuvo las operaciones secundarias y recortó el gran presupuesto de marketing de la empresa para así mantener bajos los gastos.

El repunte de los viajes locales, combinado con fuertes recortes de costos, ayudó a Airbnb a obtener ganancias en el tercer trimestre, impulsando la confianza de los inversores antes de su OPV —o IPO por sus siglas en inglés— en diciembre. Las acciones de Airbnb han subido casi el doble desde su precio de salida a bolsa. La capitalización de mercado de la compañía de más de US$ 100.000 millones la hace más valiosa que Marriott International, Hilton Worldwide Holdings y Hyatt Hotels combinados.

La compañía de viviendas compartidas informó una pérdida de US$ 3.900 millones en los tres meses hasta diciembre, incluidos US$ 2.800 millones en costos vinculados a su oferta pública inicial y un ajuste de US$ 827 millones vinculado a préstamos tomados para capear la crisis de salud. Eso se compara con una pérdida de US$ 351 millones en el mismo período del año anterior. La última pérdida llevó el déficit anual de la compañía a un total de US$ 4.600 millones, más que sus pérdidas en los cuatro años anteriores combinados. La pérdida superó el pronóstico promedio de los analistas encuestados por FactSet.

La valoración de Airbnb se desplomó a US$ 18.000 millones hace casi un año, mientras se apresuraba a asegurar fondos para capear la crisis. El aumento vertiginoso del precio de las acciones de la compañía significó que las garantías que otorgó a los inversionistas sobre esos préstamos también se apreciaran significativamente, lo que llevó al ajuste único que acomodó su línea de fondo.

Los ingresos del cuarto trimestre cayeron un 22% año tras año a US$ 859 millones. Los ingresos de todo el año cayeron un 30% a US$ 3.300 millones. Los analistas encuestados por FactSet esperaban que los ingresos del cuarto trimestre cayeran un 33% y los ingresos del año completo un 32%.

Los gastos de todo el año de Airbnb aumentaron un 31% a US$ 6.970 millones gracias a la compensación de acciones relacionada con la OPV en el cuarto trimestre. Pero los gastos en cada categoría, que van desde el desarrollo de productos hasta las operaciones y el soporte, fueron menores antes de tener en cuenta la compensación por los papeles. Por ejemplo, excluyendo la compensación basada en acciones y otros costos relacionados, los gastos de ventas y marketing disminuyeron un 66% en 2020 en comparación con el año anterior. Incluyendo esos costos, los gastos de ventas y marketing aumentaron un 44%.

Las empresas a menudo apuntan a una métrica ajustada que despoja al negocio de tales costos. La pérdida ajustada de Airbnb antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización se redujo a US$ 251 millones desde US$ 253 millones en el año anterior. Su pérdida del cuarto trimestre sobre esa base se redujo a US$ 21 millones de una pérdida de US$ 276 millones un año antes.

Si bien el tercer trimestre es el más activo para Airbnb (la compañía ha obtenido ganancias en ese período desde 2018, incluso durante la pandemia), el primer trimestre es el más lento. Airbnb dijo que espera que las reservas en los tres meses hasta marzo sean mejores que en el mismo período del año pasado, cuando se produjo la crisis de salud por primera vez, pero por debajo de los niveles de 2019.

La compañía dijo que también invertiría en marketing y desarrollo de productos en el primer semestre de este año, por lo que está posicionada para beneficiarse de un repunte esperado en el segundo semestre. Aseguró a los inversionistas que tiene la intención de evitar que los costos se disparen a niveles pre-pandémicos.

El rápido crecimiento de Airbnb ha venido acompañado de una serie de desafíos. Los propietarios de viviendas desde Arizona hasta Florida y Massachusetts están haciendo campaña por leyes que regulen los alquileres a corto plazo, en medio de preocupaciones sobre el ruido, la delincuencia y la caída del valor de las propiedades.