Albemarle deja atrás las pérdidas y resalta su plan ante la caída sostenida del precio del litio

La norteamericana Albemarle dejó atrás las cifras rojas. Las utilidades de la firma al segundo trimestre llegaron a US$22,9 millones, una recuperación frente a los US$188,2 millones de pérdidas registradas en el mismo periodo del 2024.

Albemarle dijo que sus ventas netas ascendieron a US$ 1.330 millones en el periodo de abril-junio, un 7% menos que el año pasado. Sin embargo, según datos compilados por LSEG, la cifra se ubicó por sobre los US$ 1.220 millones que se esperaban.

En Chile, Albemarle tiene operaciones en el Salar de Atacama y la planta de conversión La Negra, ambas ubicadas en la Región de Antofagasta. Sin embargo, en su reporte, no se mencionó en detalle el desempeño de la operación en territorio nacional. La otra operación de litio que tiene la firma es en Silver Peak (Estados Unidos).

Por su parte, el EBITDA ajustado del periodo llegó a US$336,5 millones, una baja de 13% respecto al segundo trimestre del año pasado.

Respecto al primer semestre, las ganancias de multinacional llegaron a US$ 64,2 millones, una recuperación frente a las pérdidas de US$ 185,7 millones respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras que, los ingresos del periodo llegaron a los US$ 2.406 millones, una baja de 13,77% frente al mismo periodo del año pasado.

“Obtuvimos sólidos resultados en el segundo trimestre y mantenemos nuestras previsiones previas, suponiendo que se mantengan los precios actuales del mercado del litio”, declaró Kent Masters, presidente y director ejecutivo, en un comunicado.

En su presentación, la firma apeló que los resultados se basan en “la reducción de los costos de los insumos y las continuas mejoras en los costos y la productividad, que compensan en gran medida la bajada de los precios y los menores ingresos por participaciones, impulsados por la debilidad de los fundamentos del mercado, especialmente en la cadena de valor del litio”.

“Esperamos generar un flujo de caja libre positivo para el año”, añadió Masters.

La firma explicó que “se ha alcanzado el 100 % del objetivo de mejora de la productividad y reducción de costos de US$400 millones”. Otro aspecto que resaltó fue que “se ha reducido la previsión de gastos de capital para todo el año 2025 a entre US$650 y US$700 millones”.

Además, Albemarle apuntó a una “fuerte demanda en el primer semestre de 2025 por parte de los clientes con contratos de almacenamiento de energía”.

Sobre la proyección del precio del litio, la firma espera que se mantenga en US$9 por kilogramo de carbonato de litio. Una cifra que se ubica lejos del récord de 2022, cuando el valor se ubicó entre US$70 y US$80.

Ante esto, se prevé que los ingresos de la firma se ubiquen entre US$4.900 millones - US$5.200 millones para el 2025.

Luego de los resultados, la acción de Albermarle subía casi 7% en las operaciones al cierre de mercado y luego de que los papeles de la firma cayeran un 3,78% en el horario hábil bursátil.