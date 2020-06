Alejandra Mustakis plantea un sistema de subsidios para atender a las pymes en situación crítica

Para la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Alejandra Mustakis la fotografía del mundo pyme es muy clara: la situación que enfrenta este grupo de pequeñas y medianas empresas es muy compleja y se agrava más conforme a como se sigue desarrollando la crisis que se desató a raíz del Covid-19.

Así lo expresó la líder gremial quien durante su participación en el espacio Conversaciones LT con la editora de Pulso Domingo, María José Tapia, donde aunque alertó sobre la fragilidad de este grupo de empresas para poder sobreponerse a este escenario, también reconoció los esfuerzos que desde el Ejecutivo se han estado haciendo para atender a este segmento.

Iniciativas tales como la Ley de Protección al Empleo, -que a la fecha cuenta con más de 600 adhesiones-, o la línea de crédito Fogape son bien valorados por la timonel del gremio, no obstante cree que se dentro de este universo de pequeñas y medianas empresas hay un grupo que debe ser mirado con mucha cautela, siendo este el que involucra a aquellos emprendimientos que no tienen acceso a la banca y que por no poder resistir los efectos de la crisis se van a tener que reinventar.

Sobre estos en particular, Mustakis resaltó la importancia de que se agilice la puesta en marcha del otro mecanismo que entrega crédito a pymes a través de entidades no bancarias anclado en Corfo, pero también hizo hincapié en anticiparse y pensar en otras herramientas de ayuda como por ejemplo “fondos que puedan ser convertibles, que parten prestando plata pero que se convierten en subsidios”. Esto, pensando en las empresas que “están demasiado golpeadas pero que no puedes no tratar de ayudarlas”.

En este sentido, resaltó que su idea busca ampliar el horizonte de mecanismos de ayuda que partieron con la línea de crédito Fogape, pero que por cuestiones de elegibilidad y configuración, hay empresas que quedan por fuera.

En la cita, también se refirió al cambio de mando de BancoEstado valorando la tarea de su anterior presidente Arturo Tagle, pero también reconociendo el ímpetu de Sebastián Sichel con quien se reunió ayer junto a otro grupo de emprendedores.

Así, señaló que junto con el nuevo presidente de BancoEstado instalaron una mesa de trabajo conjunta en donde Sichel les pidió presentaran cinco tareas. “Estamos todos los gremios con nuestros asesores y economistas redactando ideas que sean de lo más fácil y sencillas de implementar para poder hacer una diferencia desde el BancoEstado", dijo.