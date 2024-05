Alto precio del cobre reaviva actividad minera en Perú

Los buenos precios del cobre y sus perspectivas alcistas están incentivando a que empresas de talla mundial vuelvan a mostrar interés en Perú, dijo a Reuters el viernes el ministro de Minería, Rómulo Mucho, en un país en el que la incertidumbre política ha frenado la inversión.

"El precio del cobre es un gran atractivo, para países cupríferos como Perú sería muy beneficioso", sostuvo Mucho.

El banco de inversión Goldman Sachs, siguiendo a otros pronósticos de analistas, elevó el viernes su previsión para el precio a fin de año a US$12.000 por tonelada, desde su pronóstico anterior de US$10.000. Además cree que el valor en 2025 promediará US$15.000 por tonelada.

Perú, que produjo 2,75 millones de toneladas de cobre el año pasado, fue desplazado por la República Democrática del Congo como segundo productor mundial del metal en 2023, aunque sigue delante del país africano respecto al volumen de sus exportaciones, según datos de ambas naciones.

Mucho afirmó que el Gobierno ha puesto en marcha medidas para cumplir su reciente proyección de 3 millones de toneladas de producción de cobre este año, en busca de mantener al país como uno de los mayores productores globales del metal rojo.

Para llegar a la meta, entre otras cosas, espera que la producción de la mina Las Bambas, de la china MMG, se eleve sin los conflictos sociales que han frenado antes sus faenas. “Esperamos que Las Bambas no tenga más bloqueos este año”.

MMG dijo a inicios de año que Las Bambas, una de las mayores minas de cobre del mundo, produciría entre 280.000 y 320.000 toneladas en 2024, frente a 302.033 toneladas el año pasado.

El ministro mencionó además medidas para agilizar los permisos para la exploración minera y una disposición para que las empresas puedan elevar su producción autorizada hasta un 10% sin tener que pagar "derechos de vigencia adicional".

Enfoque a largo plazo

El ministro manifestó que en los últimos dos meses se ha reunido en Lima y el extranjero con altos ejecutivos de Newmont , Teck Resources, Hudbay Minerals, China Copper, Antofagasta Minerals, entre otros, interesados de nuevos emprendimientos o minas en marcha.

"Casi la mayoría los CEO con los que me he entrevistado me preguntan qué proyectos hay, cómo se puede participar. Se está recuperando la confianza de una debacle en el anterior gobierno, eso es meritorio, pero es un proceso", dijo.

“El inversionista no solamente está pensando en el Gobierno de (la presidente) Dina Boluarte, sino en los próximos gobiernos que vienen”.

Desde 2018, Perú -que cayó en una recesión económica en el 2023 tras años de altas tasas de crecimiento- ha tenido hasta seis presidentes por renuncias o destituciones.

Perú tiene en cartera US$54.556 millones en proyectos mineros, de los cuales un 73% son de cobre. Empresas de China y Canadá concentran el 40% del total de la inversión, según datos de este año del Ministerio de Energía y Minas.