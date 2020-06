Amenaza de virus crece en EEUU y millones pierden cobertura de salud

Cuando una segunda ola de coronavirus amenaza a Estados Unidos, millones quedan sin seguro médico después de perder sus empleos cuando la enfermedad atacó por primera vez.

Más de la mitad de la población de EEUU dependía de su trabajo para obtener cobertura de salud, antes de una pandemia que provocó una pérdida récord de empleos en todo el mundo. En otras economías desarrolladas, los nuevos desempleados podrían depender de sistemas de atención médica universal. En Estados Unidos, han tenido que navegar por un desconcertante menú de opciones para determinar si tienen acceso a una red de seguridad parcheada.

Si bien el Congreso ha reservado miles de millones de dólares para pagar la atención relacionada con el virus para los no asegurados, estarán solos para gastos médicos más comunes.

“Con el seguro de salud en particular, tenemos un sistema de apoyo social que realmente no es muy funcional cuando se pierde el trabajo”, dijo Ben Zipperer, economista del Instituto de Política Económica de Washington. Ese es un problema en el mejor de los casos, dijo, “pero es un verdadero desastre cuando decenas de millones de trabajadores pierden repentinamente su trabajo”.

El choque Covid-19 probablemente había empujado a más de 16 millones de trabajadores del seguro de salud proporcionado por el empleador a principios de mayo, estima el centro de estudios de izquierda EPI. Los datos de desempleo de junio, que vencen el jueves, arrojarán más luz sobre la imagen.

Incluyendo dependientes como cónyuges e hijos, la Kaiser Family Foundation estimó que casi 27 millones de personas podrían haber perdido su cobertura patrocinada por el empleador y quedar sin seguro entre marzo y mayo. Dijo que, si bien la mayoría de ellos son elegibles para algún tipo de cobertura subsidiada a través de Medicaid o los mercados de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, probablemente 5,7 millones no lo sean.

"Realmente ayudar a las personas"

La Ley de Atención Médica Asequible, conocida como Obamacare, tenía como objetivo ampliar la cobertura de dos maneras principales. Para los hogares con ingresos bajos o moderados, ofrecía planes privados subsidiados que podrían reemplazar la cobertura basada en el trabajo. La ley de 2010 también amplió Medicaid, un programa que ofrece seguro de salud gratuito para los estadounidenses más pobres, para incluir a aquellos ligeramente por encima del nivel de pobreza.

Pero 14 estados, incluidos Texas y Florida, donde los casos de coronavirus se han disparado, se excluyeron de esta última disposición. En esos lugares, ha sido especialmente fácil pasar por grietas en el sistema.

Eso es lo que le sucedió a Emily, cuyo asma la ubica en un grupo de alto riesgo de Covid-19, después de que fue despedida de su trabajo de ventas en Houston en marzo y perdió el seguro de salud. Su esposo también está sin trabajo y ella pidió no ser identificada por su apellido discutiendo detalles personales mientras busca empleo.

Emily tenía la opción de mantener su plan de trabajo a su propio costo bajo un programa llamado Cobra, que permite a los estadounidenses extender la cobertura de salud proporcionada por el empleador después de una pérdida de empleo. Pero ella dijo que habría costado casi US$2.000 al mes para ella y su esposo.

La pareja no calificó para Medicaid en Texas, un estado que tenía la mayor proporción de personas sin seguro en el país a partir de 2018. Mientras tanto, la solicitud de Emily para el seguro de desempleo no se aprobó hasta junio. Y ese retraso a su vez significó que no alcanzó el umbral de ingresos mínimos para los subsidios bajo el Obamacare, dijo, lo que habría reducido el costo de comprar un plan en los intercambios estatales a alrededor de US$180 al mes, de US$450.

Su conclusión: "El sistema no está configurado para ayudar realmente a las personas".

'Uno de millones'

Alrededor de 27.5 millones de estadounidenses, o el 8.5% de las personas, no tenían seguro en 2018. Los números han bajado drásticamente en comparación con los años anteriores al Obamacare y la reforma probablemente también ayudó a prevenir un aumento mayor en los números durante la pandemia.

Cuán asequibles son sus disposiciones es una pregunta diferente.

Brian Smith, de 44 años, tocaba el contrabajo en la Orquesta Sinfónica de Indianápolis antes de que fuera suspendido en marzo, cuando cerraron las actuaciones. Smith inicialmente mantuvo su seguro de salud, porque estaba recibiendo un pago parcial después de que su empleador obtuvo un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago. Pero se acabó el 7 de junio, y los 76 músicos y bibliotecarios de la orquesta perdieron su cobertura.

Ir sin seguro no era una opción para Smith, que necesita terapia física después de romperse un codo en mayo y tiene un hijo con asma. Pero "mis costos son significativamente más altos" justo cuando los ingresos se han agotado, dijo. "Soy una de las millones de personas que se ocupa de esto".

Si bien el desempleo en los Estados Unidos ya ha comenzado a retroceder desde los niveles más altos desde la era de la Gran Depresión, puede tomar más tiempo cerrar las nuevas brechas en el seguro de salud.

Las empresas agregaron 3,1 millones de trabajadores a las nóminas en mayo, lo que probablemente ayudó a muchos a recuperar el seguro de salud proporcionado por el empleador. Pero gran parte de la recontratación se realizó en industrias como la hostelería y el comercio minorista que son relativamente menos propensas a ofrecer tales beneficios, una tendencia que se espera que continúe en los datos de junio que se publicarán esta semana.

Tirar los dados

Mientras tanto, unos 6 millones de empleos de cuello blanco, desde servicios profesionales hasta bienes raíces, son vulnerables a una segunda ola de despidos. Los gobiernos estatales y locales continuaron recortando personal en mayo y pueden verse obligados a reducir aún más a medida que disminuyen los ingresos. Según EPI, alrededor de dos tercios de los trabajadores del sector público estaban cubiertos por un seguro de salud a través de su empleador en 2018.

"Probablemente sea una apuesta segura pensar que esto seguirá siendo un desastre que se está desarrollando", dijo Zipperer.

Una encuesta reciente realizada por el Commonwealth Fund encontró que entre los adultos que tenían seguro a través de su lugar de trabajo y vieron interrumpida su trabajo por la pandemia, uno de cada cinco dijo que ellos o su pareja ahora no tienen seguro.

Zachary Seif en Evansville, Indiana, ha estado sin cobertura durante aproximadamente dos meses, desde que fue despedido permanentemente de su trabajo de venta de muebles un mes después de ser despedido.

Debido a un error en la solicitud de seguro de desempleo de su antiguo empleador, dice Seif, todavía no ha recibido nada del dinero. Aun así, dice que no califica para el programa Medicaid de Indiana. "Es súper desafortunado estar en ese límite", dijo. Es "un número arbitrario porque los gastos y costos de cada persona son diferentes".

Seif se ha apoyado en su prometida aún empleada y en un filántropo al que contactó en Twitter, para pagar dos meses de sus medicamentos. Tiene un nuevo trabajo en una concesionaria de automóviles a partir de julio, lo que significaría que dos meses más tarde, una vez más, obtendrá un seguro de salud a través de su empleador.

Hasta entonces, planea tirar los dados e irse.