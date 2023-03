André Esteves de BTG asegura que el escenario financiero es manejable, pero apunta a problemas hipotecarios

El presidente de BTG Pactual, André Esteves, señaló que el escenario económico mundial y la crisis financiera “es manejable. Es un reto financiero muy diferente al de 2008 o 2009, cuando hubo una crisis financiera. Pero veremos otros problemas. Veremos problemas hipotecarios”. En el marco de un seminario en el que participaron diversas autoridades, también se refirió a la guerra entre Ucrania y Rusia, y apuntó a los problemas de una nueva guerra fría entre EEUU y China.

“El mercado inmobiliario ha cambiado con esta dislocación (de la economía). Las oficinas están más vacías. La economía se construyó en exceso. Así que puede que haya una crisis en ese sentido, pero será diferente a la de 2008 o 2009″ declaró en el décimo seminario Latam Focus 2023.

De esta forma, señaló que “tenemos que adaptarnos a un mundo en el que las tasas de interés son positivas. Los ciclos económicos han vuelto y tenemos que promover algún tipo de recesión para mantener los precios bajo control. Ese es el tipo de situación que estamos viendo en todo el mundo”.

Respecto a la situación de Silicon Valley Bank y Credit Suisse, André Esteves señaló que “son excesos financieros que se están normalizando. No es una crisis bancaria clásica. No hay exposición crediticia. Lo que pasó en 2009 es muy diferente”, recalcó.

La “nueva Guerra Fría entre EEUU y China”

El presidente de BTG también se refirió a la guerra entre Ucrania y Rusia, señalando que la guerra como tal “no es la parte más relevante, sino que la nueva Guerra Fría entre EEUU y China”.

“No es algo nuevo, por desgracia, en el planeta. Si miramos hace 10.000 años, a través de la historia, cada vez que una segunda superpotencia se convierte en la primera, ha habido un momento de inestabilidad geopolítica. Y por desgracia, eso es lo que estamos viviendo” apuntó Esteves.

“Ahora la prioridad de la cadena de suministro cambiará. No estará impulsada únicamente por la productividad y la reducción de los costos. Habrá otros factores implicados: se tendrá en cuenta la seguridad geopolítica, la seguridad alimentaria, la ciberseguridad. La consecuencia económica de esto será una economía menos productiva, es decir, una economía más inflacionaria” explicó.

Destacó que a raíz de este cambio, también viene una transición positiva ligada a descarbonizar la economía. Sin embargo, “este esfuerzo por tener un medio ambiente más limpio, una energía más limpia, también genera presiones inflacionistas”.

“Lo que me asusta un poco en Europa es esta guerra entre Ucrania y Rusia. La mayoría de los mercados y activos financieros y centros de activos financieros en Europa están confundidos entre terminar la guerra o acostumbrarse a ella. La guerra no ha terminado. Y no veo ninguna alternativa en los próximos seis años para su final”, proyectó Esteves.

Por otro lado, se refirió a las implicancias para la región. “Si nos remontamos a la historia todas las desarticulaciones geopolíticas tienen ganadores y perdedores. Sin importar lo malo que fuese el escenario en general. Afortunadamente para todos nosotros, Latinoamérica va a ser un ganador en este escenario articulado”, agregó.

Esto, de acuerdo al empresario, se debe a que en la región se mantienen relaciones económicas tanto con Estados Unidos, como con Europa y China, destacando que “tenemos a los productores de alimentos, los exportadores de alimentos y a los productores de energía limpia más grandes de todo el mundo”.

“Tenemos una ventaja bastante positiva para Latinoamérica. Incluso en este mundo más salvaje, más negativo. Creo que Latinoamérica tiene todas las condiciones para producir un mejor futuro para nuestras sociedades” finalizó Esteves.