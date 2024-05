Anglo inicia desinversión formal en carbón y níquel tras rechazar a BHP

Anglo American está iniciando un proceso formal para vender sus activos de carbón y explorar opciones para sus operaciones de níquel después de rechazar una amenaza de adquisición de BHP Group, dijo el jueves el presidente ejecutivo, Duncan Wanblad.

El presidente ejecutivo de Anglo se enfrenta a la presión de los inversionistas para aumentar el valor de la empresa mediante la mejora de la eficiencia operativa y la aceleración de la venta de activos tras rechazar tres propuestas de adquisición de la principal minera mundial, que el miércoles dijo que no tenía más remedio que abandonar.

En un intento por mantener su independencia, Anglo presentó su propio plan radical de reducción de tamaño, consistente en la venta de sus activos de carbón siderúrgico, la escisión de su unidad sudafricana de platino, la posible paralización de sus minas de níquel y la venta o escisión del negocio de diamantes De Beers.

También anunció que ralentizará las obras de su proyecto de fertilizantes en el norte de Inglaterra.

“Estamos iniciando los procesos formales de desinversión o escisión de estos negocios”, declaró Wanblad a Reuters.

“El carbón y el níquel serán los primeros y luego habrá los procesos regulatorios asociados a ellos y luego la escisión (de Amplats) y luego el proceso de De Beers que seguirá a su finalización”, añadió.

Wanblad señaló que las cinco minas de carbón en explotación, los proyectos de desarrollo y las empresas conjuntas de Anglo en Australia han despertado “más interés” en las últimas semanas desde que se expuso el plan de desinversión. Los analistas de Bank of America valoraron la cartera de carbón entre US$ 5.600 millones y US$ 7.900 millones.

Una escisión de Anglo American Platinum (Amplats), que cotiza en Johannesburgo, también podría cotizar en Londres, según Wanblad, tras un proceso similar al de la escisión de sus activos de carbón térmico sudafricanos Thungela Resources en 2022.