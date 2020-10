Apertura para la temporada alta y movilidad social

Seguramente tuvimos un 18 de septiembre distinto por primera vez en 201 años desde La Independencia, al parecer se respetaron las medidas y en parte los cordones sanitarios, pero lo sabremos en dos semanas más en caso de que aumentan los rebrotes. Hasta ahora seguimos con 10.000 casos y con 400 muertos a la semana en promedio, lo que sigue siendo una cifra alta en términos absolutos, pero ya pasamos la peor parte y al mismo tiempo la economía y las expectativas de la población ya muestran mejores señales de la mano con la primavera. Los restaurantes en algunos barrios han mostrado que pueden funcionar con las restricciones del aforo, usando las terrazas públicas y aprovechando el buen tiempo. La mejor noticia sin duda es la libertad de movimiento entre comunas sobre fase 3 a partir del lunes 28, lo que permitirá aparentemente moverse a las segundas viviendas, ir a hoteles en comunas sin cuarentenas, lo que sin duda es muy bien recibido por la gente en general. Sin embargo, aun falta mucho, dado que destinos tan relevantes como toda la Patagonia desde Puerto Montt al sur, siguen con cordones sanitarios.

Según el World Tourism Forum, las pérdidas del turismo pueden llegar a ser un 4% del PIB del mundo si no se descubre prontamente la vacuna. Por una parte, la industria hotelera amenaza con más despidos si no hay mayor apoyo del Estado, y por su parte la industria área sigue sufriente en el mundo, esta semana fueron recibidos en la Casa Blanca los CEO de las principales aerolíneas de USA para pedir un nuevo salvataje. Por su parte, Latam que ha estado en las portadas, ha logrado tener la aprobación del juez en Nueva York y como consecuencia lograron asegurar caja de US$ 2.2 billones que los deja tranquilos varios meses y el mercado premió esta decisión. Sin duda esto último es muy positivo para la región donde opera Latam y ciertamente para Chile. Sin embargo, no hay que perder de vista que los mercados mundiales están esperando una segunda ola y nuevos confinamientos, como se ha reflejado estos días en las bolsas mundiales.

Las campañas de marketing de Imagen país han estado dando vuelta en las redes para visibilizar una industria de muchas personas en todo chile y también promociones de aerolíneas vendiendo pasajes en precios muy bajos. También, en las últimas semanas los hoteles de destinos como Explora, The Singular, Eco-camp, Tierra y otros han lanzado promociones a precios espectaculares para mover la demanda doméstica que a la luz de la información parece que hasta marzo 2021 seguiremos con las fronteras cerradas, sobre todo mirando las cifras de los países vecinos que son las peores del mundo en cuanto a contagios. Por lo tanto, bienvenido los turistas chilenos.

Algo que nos sorprendió positivamente fue la licitación del MOP de un nuevo aeropuerto internacional cerca de Santiago, en lugares como Buin, Rancagua o cerca de Viña, esto era necesario desde hacia varios años por las proyecciones de la demanda, a pesar de la ampliación de Pudahuel, en los próximos 10 años necesitábamos una segunda alternativa. Si es crítico que este aeropuerto debe estar bien coordinado con el sistema de transporte público, que conecte con el metro-tren o el tren a Valparaíso, terminales de buses etc, debe ser un aeropuerto moderno y sustentable y amigable con el medio ambiente.

Una mala noticia sin duda es la postergación del gobierno de Chile al acuerdo de Ezcazú, el cual tiene relación con derechos ambientales y conservación del planeta. Parece una medida que se contradice con el anuncio de terminar con la generación eléctrica con uso del carbón y la conservación de los glaciares, parques marinos y terrestres.

En el sector inmobiliario como lo anunciamos en los editoriales de abril y mayo se viene un éxodo desde la ciudad a los pueblos o ciudades más pequeñas con servicios e infraestructura. La gente le perdió el susto a trabajar en lugares remotos, que los niños tiendan a un modelo hibrido de educación, teniendo buena conexión de 4G y espacios cómodos. Es por eso, que vemos un cambio relevante en la demanda tanto en primera como en segunda vivienda. Puerto Varas, Villarica, Cachagua, Algarrobo, Santo Domingo y tanto otros lugares poco a poco se irán llenando y ya podemos ver efectos en los precios de los arriendos, aumento de precios de terrenos y movilidad en general que traerá cambios también en educación, oficinas y comercio. Estos cambios estructurales que ya venían gestando, pero ahora se mandaran un gran impulso y veremos en la próxima década un cambio estructural que significa una descentralización natural que será muy positivo para el país.

*El autor es director ejecutivo de Fitzroy Turismo & Real Estate