Baja en suministro de cobre en China impulsa precio del metal hasta casi US$4 la libra y hace caer al dólar en Chile

Los problemas con el suministro de cobre en China dieron este miércoles un impulso al precio del metal rojo en los mercados, y de paso empujaron al alza al peso chileno frente al dólar, cumpliendo así varios días de subidas en el país.

Este miércoles, las mayores fundiciones de cobre chinas se reunieron en Beijing para acordar un recorte simbólico de la producción deficitaria, sin especificar volúmenes ni plazos, esto luego de que se vieran afectadas por la escasez de materia prima tras el cierre de la gran mina Cobre Panamá a finales del año pasado.

Los sectores de los vehículos eléctricos y las energías renovables demandan cada vez más este metal, que también se utiliza ampliamente en los sectores de la electricidad, el transporte y la construcción. Algunas fundiciones han tomado medidas ante la escasez de materias primas. “Esperamos cooperar con países y empresas de todo el mundo para adquirir una serie de recursos minerales cercanos a la producción y en producción con buena calidad, grandes reservas y potencial”, escribió Xu Bo, delegado de la Asamblea Popular Nacional en la reunión anual del Parlamento en Beijing, en respuesta a preguntas de la agencia Reuters.

Ya en en enero, una asociación industrial respaldada por el Estado aconsejó a las fundiciones chinas que redujeran su producción, adelantaran el mantenimiento y pospusieran nuevos proyectos.

La rápida expansión de las fundiciones chinas hizo que la producción de cobre refinado del país aumentara un 13,5% el año pasado, hasta alcanzar la cifra récord de 13 millones de toneladas métricas. Las importaciones de mineral y concentrado de cobre fueron un 9% superiores a las del año anterior, con 27,5 millones de toneladas, también un récord, según datos oficiales.

El dólar

Estas noticias provenientes de China dieron un fuerte impulso al metal rojo en los mercados internacionales. En la jornada, el precio del cobre al contado saltó 1,88% hasta los US$ 3,959 la libra, su mayor nivel desde el 24 de marzo del año pasado.

Con esto, en lo que va del ejercicio acumula un alza de 2,96%, aunque el precio promedio en 2023 fue de US$4,061, por sobre el promedio de lo que va del ejercicio de US$3,792.

Eso sí, los futuros a tres meses del metal rojo ya volvieron sobre los US$4, situándose en US$4,002 la libra.

En este contexto, el dólar en el país anotó una fuete caída. Así, el tipo de cambio bajó $13,51 respecto al cierre del martes en la Bolsa Electrónica de Chile y llegó a un valor de $945,99 la unidad, su menor valor desde principios de febrero de este año. La divisa anotó dos jornadas consecutivas con pérdidas. Sin embargo, la divisa marcó un mínimo de $941,65 cerca del mediodía y luego moderó su caída.

Alejandro Fernández, socio de Gemines Consultores, indica que los $950 actuales “es un poco alto para ser de mediano plazo. Debería estar mas bien en torno a $900. En todo caso, esto no dice mucho, ayudó la subida del cobre y hay que ver si se mantiene. Además, hay que ver cómo siguen las cosas en EEUU y qué pasa en Chile con la TPM y la inflación. En definitiva, es una buena noticia pero puede cambiar muy rápidamente y, en todo caso, sigue siendo un nivel alto”.

En esa línea, Marco Correa, economista Jefe de BICE Inversiones, sostiene que “en nuestro escenario base, donde la Fed comienza a realizar recortes a mediados de año, normalizándose más el diferencial de tasas con Chile, y el precio del cobre se mantiene en torno a niveles de US$3,8, estimamos un tipo de cambio de $880. De corto plazo se mantendría sobre esto niveles, mas cercano a los niveles actuales, pero en la segunda mitad del año veríamos una mayor apreciación del peso”.

“El optimismo continuado en Estados Unidos y la valorización del cobre podrían mantener al dólar por debajo de los $950, incluso descendiendo hasta los $935 por dólar. Esto sigue a la ruptura de una tendencia alcista vigente desde noviembre del año pasado”, comentó Fernando Urquieta, estratega de mercados XTB Latam.

En paralelo, el mercado accionario local no logró hacerse eco de las noticias del cobre. El IPSA, tras alcanzar el martes un nuevo récord histórico por sobre los 6.500 puntos, cayó este miércoles un 0,17%. José Agustín Cristi, señala que la plaza se acopló “al rendimiento de las bolsas asiáticas. Esta leve baja, se debe principalmente a una toma de utilidades luego que el IPSA llegara durante el día a sus máximos históricos, ya que el cobre tuvo un excelente desempeño superando los US$ 4 dólares la libra, y el tipo de cambio se apreció de manera significativa, razones fundamentales que no sustentan esta caída”.