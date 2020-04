Banco Central despeja dudas sobre el nivel de tasas de créditos que deberían dar los bancos

Varias preguntas sobre créditos que otorga la banca respondió esta tarde el presidente del Banco Central, Mario Marcel, tras presentar el Informe de Política Monetaria (IPoM).

Allí detalló que “los bancos no prestan nunca a la misma tasa a la cual se fondean, porque obviamente en las tasas que aplican tienen que reflejar el riesgo de las operaciones que están financiando. Sin embargo, lo que uno esperaría, es que las tasas a la cual entregan los créditos, es que se muevan en la misma dirección a la que se está moviendo el costo de financiamiento para los bancos. Por lo tanto, si estamos entregando un financiamiento más barato aún, a plazo de cuatro años a los bancos, ese menor costo debería verse reflejado en las tasas que le aplican al público”.

El líder del instituto emisor también se refirió a qué es lo que asegura que el crédito efectivamente fluya hacia las personas y empresas. “Este factor multiplicador que está considerado en el diseño del Facilidad de Crédito Condicional al Incremento de Colocaciones (FCIC), mientras más refinancia y más presta un banco, mayor es su acceso a esta línea de 0,5%, la idea es generar un círculo virtuoso”, dijo.

Detalló que “durante las semanas anteriores el Banco Central ha estado entregando liquidez al mercado para facilitar el ajuste del mercado a las nuevas percepciones de riesgo, la entrega de créditos a los bancos con el objeto de que éste sea intermediado en favor de las personas y de empresas, comenzó el día de hoy, esto está siendo canalizado a través de la facilidad de crédito condicionado al incremento de colocaciones”:

En ese sentido, dijo que “hoy ha tenido una primera asignación, en este primer día de funcionamiento, han llegado cuatro bancos que solicitaron recursos por alrededor de US$1.200 millones, en los próximos días esperamos que este flujo continúe. Entonces, primero hay que decir que las medidas para estimular el crédito de manera más directa y condicionada, están comenzando ahora”.

De todas maneras, agregó que “por supuesto, es posible y habría sido deseable, que los bancos hubieran empezado a incorporar estas condiciones en las relaciones con sus clientes desde antes, pero si no lo han hecho así, hoy ya no tienen mayores impedimentos (...) Me refiero no solo al funcionamiento de esta ventanilla, y a la entrega a los bancos de créditos a 4 años a TPM, es decir, a 0,5%, sino que además también ha habido una serie de modificaciones regulatorias y medidas complementarias que buscan facilitar el flujo de este crédito hacia sus destinatarios finales”.

Con todo, aseguró que actualmente “están dadas todas las condiciones para que estos recursos fluyan hacia sus destinatarios finales, el que esto ocurra, es algo que vamos a estar monitoreando, que sobre todo será responsabilidad del supervisor, que es la CMF, y por supuesto están abiertos los canales para señalar las quejas o denuncias que hayan en casos que se vea que hay algún tipo de comportamiento abusivo”.

Asimismo dijo que todas las merdidas que han anunciado, “genera una condición necesaria para que se produzca este flujo de crédito a quienes lo necesitan, es un paso fundamental para que esto ocurra, y es lo que necesitamos para que las empresas puedan sobrevivir a este periodo en el cual están restringidas en términos de sus ventas, su actividad”.

De todas maneras, aclaró que también los bancos deberían estar interesados en dar financiamiento, ya que “es de interés de los propios bancos el que sus clientes sean viables y sostenibles, a los bancos no les conviene tener una cartera de clientes quebrados, lo que les conviene es tener una cartera de clientes que están operativos y en condiciones de poder retomar sus actividades y poder servir sus deudas en el futuro”.

Consultado sobre si el sistema financiero puede soportar el congelamiento de créditos hipotecarios y consumo por algunos meses, Mercal señaló que “para poder soportar el congelamiento de créditos hipotecarios y consumo se requieren tres cosas: liquidez, capital, y contener el riesgo. Entonces, estos tres elementos hoy están presentes. El BC está prestando la liquidez, los bancos están capitalizados, y las normas sobre clasificación de riesgo y tratamiento de las operaciones que regula la CMF también se han flexibilizado para facilitar este tipo de operaciones”.