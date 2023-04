Bank of America aumenta sus utilidades gracias al alza de las tasas de interés

Las ganancias de Bank of America Corp aumentaron en el primer trimestre gracias a los mayores ingresos procedentes de los pagos de intereses de los clientes, mientras la Reserva Federal elevaba los costos de los préstamos.

Los gigantes rivales bancarios JPMorgan Chase and Co y Citigroup Inc también cosecharon ganancias inesperadas por el mayor pago de intereses en el primer trimestre, al tiempo que reservaban miles de millones de dólares para prepararse ante el deterioro de la economía.

"Los resultados fueron sólidos a pesar de un entorno económico difícil y de la volatilidad de los mercados y del sector bancario", declaró el martes el director financiero de Bank of America, Alastair Borthwick.

Las acciones de la entidad subían un 3% en las operaciones previas a la apertura de la sesión.

La quiebra de dos entidades de crédito estadounidenses en marzo sacudió al sector y exacerbó la preocupación por una recesión inminente. La crisis afectó a las acciones de los bancos e hizo que los depositantes, asustados, trasladaran su dinero a entidades más grandes.

Los depósitos en BofA cayeron un 2% a US$ 1,05 billones en el primer trimestre, en comparación con el cuarto.

Las comisiones de banca de inversión de la empresa cayeron un 20%, a US$1.200 millones.

Los operadores de renta fija, divisas y materias primas siguieron siendo muy solicitados, lo que reportó a BofA unos ingresos de US$ 3.500 millones, un 27% más que un año antes.

Los ingresos netos por intereses de Bank of America, que reflejan cuánto dinero gana el banco por cobrar intereses a los clientes, aumentaron un 25% hasta US$ 14.400 millones en el trimestre.

Los ingresos netos de la empresa aplicables a los accionistas ordinarios ascendieron a 7.660 millones de dólares, o 94 centavos por acción, en los tres meses finalizados el 31 de marzo, informó el martes el segundo mayor prestamista estadounidense. Esta cifra contrasta con los 6.600 millones de dólares, u 80 centavos por acción, del año anterior.