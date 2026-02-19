Bolsa de Santiago cae en línea con mercados globales ante aumento de tensiones entre EE.UU. e Irán.

La bolsa chilena extendía su caída este jueves en línea con el comportamiento de los principales mercados internacionales ante la mayor aversión al riesgo debido al aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, y mientras el sesgo más restrictivo que revelaron las últimas minutas de la Fed también restaba impulso a la renta variable.

El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, retrocedía 1,41% a 10.711,51 puntos, alejándose aún más del máximo histórico de 11.627,58 puntos anotado el 28 de enero.

La posibilidad de una posible intervención militar de Estados Unidos en Irán, en medio de las negociaciones para dar una salida al conflicto por el programa nuclear iraní, presionaba los precios del petróleo y la renta variable a nivel mundial.

Así el petróleo Brent subía 4,35% a US$70,35 el barril y en Estados Unidos el WTI avanzaba 2,1% a US$66,50 el barril.

Agustin Vargas, analista de mercado de Capitaria, señaló que “el movimiento alcista responde principalmente a la incorporación de una prima de riesgo geopolítico ante la posibilidad de una escalada militar en Medio Oriente. Irán mantiene influencia estratégica sobre el Estrecho de Hormuz, paso clave por donde transita cerca del 20% del petróleo exportado mundialmente por vía marítima”.

Agregó que “la evolución del conflicto será determinante. Un aumento adicional de la tensión geopolítica se reflejaría no solo en el petróleo, sino también en otros commodities estratégicos y en los mercados accionarios, incrementando la volatilidad global”.

Así en Wall Street los principales indicadores anotaban retrocesos. El promedio industrial Dow Jones descendía 0,23%, el selectivo S&P perdía 0,21% y el tecnológico Nasdaq caía 0,22%.

En Europa el EuroStoxx bajaba 1,07% y en Japón el Nikkei subió 0,57%, mientras las bolsas en China seguían cerradas por el feriado del Año Nuevo Lunar.

Minutas de la Fed

Otro factor que restaba fuerza a los mercados eran las perspectivas para los próximos movimientos de tasas en Estados Unidos. Ayer en la tarde la Reserva Federal (Fed) dio a conocer las minutas de su última reunión de política monetaria realizada a fines de enero, en la que el banco central estadounidense decidió tomarse una pausa y mantener las tasas de interés en el rango actual de 3,5%-3,75%, luego de aplicar tres recortes consecutivos.

El documento mostró un tono más cauteloso por parte de la entidad en el que algunos miembros del consejo no descartaron incluso una eventual alza en la tasas si se evidencian presiones inflacionarias.

Al respecto Bci Estudios dijo en un informe que “las minutas de la última reunión de la Fed muestran una mayor cautela ante próximos movimientos de tasa, con miembros que suscriben a un alza en la tasa de interés producto de una inflación sobre la meta y menores riesgos en el mercado laboral”.

En tanto, Luis Cisneros, Team Lead Admirals, sostuvo que “al parecer, la amenaza de ver una inflación más elevada está de vuelta en la agenda del mercado. Las minutas de la última reunión de la Fed revelaron que quienes apoyan un recorte de tasas son minoría”.

Sin embargo, añadió que “la reacción del mercado ha sido limitada, ya que inversionistas creen de que las minutas están desactualizadas ante las recientes cifras publicadas de empleo e inflación”.

Los inversionistas ahora están a la espera de los datos de crecimiento económico y gasto de consumo personal, la medida preferida de la Fed para medir la inflación, los que se reportarán el viernes.

Dólar

En este contexto de mayor aversión al riesgo el dólar subía presionado por el retroceso en el precio del cobre, la principal exportación del país, y el fortalecimiento de la divisa a nivel global.

La moneda estadounidense anotaba un aumento de $2,71 a $865,86, de acuerdo a datos de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC).

El precio contado del cobre cerró con un incremento de 0,18% a US$5,72 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

Por su parte el dollar index, que mide el desempeño de la divisa frente a una canasta de monedas líquidas, incluyendo el euro, avanzaba 0,26% a 97,87 puntos.