SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Bolsa de Santiago cae en línea con mercados globales ante aumento de tensiones entre EE.UU. e Irán

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, retrocedía 1,41% a 10.711,51 puntos.

    Por 
    Patricia San Juan
    Bolsa de Santiago cae en línea con mercados globales ante aumento de tensiones entre EE.UU. e Irán. Andres Perez

    La bolsa chilena extendía su caída este jueves en línea con el comportamiento de los principales mercados internacionales ante la mayor aversión al riesgo debido al aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, y mientras el sesgo más restrictivo que revelaron las últimas minutas de la Fed también restaba impulso a la renta variable.

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, retrocedía 1,41% a 10.711,51 puntos, alejándose aún más del máximo histórico de 11.627,58 puntos anotado el 28 de enero.

    La posibilidad de una posible intervención militar de Estados Unidos en Irán, en medio de las negociaciones para dar una salida al conflicto por el programa nuclear iraní, presionaba los precios del petróleo y la renta variable a nivel mundial.

    Así el petróleo Brent subía 4,35% a US$70,35 el barril y en Estados Unidos el WTI avanzaba 2,1% a US$66,50 el barril.

    Agustin Vargas, analista de mercado de Capitaria, señaló que “el movimiento alcista responde principalmente a la incorporación de una prima de riesgo geopolítico ante la posibilidad de una escalada militar en Medio Oriente. Irán mantiene influencia estratégica sobre el Estrecho de Hormuz, paso clave por donde transita cerca del 20% del petróleo exportado mundialmente por vía marítima”.

    Agregó que “la evolución del conflicto será determinante. Un aumento adicional de la tensión geopolítica se reflejaría no solo en el petróleo, sino también en otros commodities estratégicos y en los mercados accionarios, incrementando la volatilidad global”.

    Así en Wall Street los principales indicadores anotaban retrocesos. El promedio industrial Dow Jones descendía 0,23%, el selectivo S&P perdía 0,21% y el tecnológico Nasdaq caía 0,22%.

    En Europa el EuroStoxx bajaba 1,07% y en Japón el Nikkei subió 0,57%, mientras las bolsas en China seguían cerradas por el feriado del Año Nuevo Lunar.

    Edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDO

    Minutas de la Fed

    Otro factor que restaba fuerza a los mercados eran las perspectivas para los próximos movimientos de tasas en Estados Unidos. Ayer en la tarde la Reserva Federal (Fed) dio a conocer las minutas de su última reunión de política monetaria realizada a fines de enero, en la que el banco central estadounidense decidió tomarse una pausa y mantener las tasas de interés en el rango actual de 3,5%-3,75%, luego de aplicar tres recortes consecutivos.

    El documento mostró un tono más cauteloso por parte de la entidad en el que algunos miembros del consejo no descartaron incluso una eventual alza en la tasas si se evidencian presiones inflacionarias.

    Al respecto Bci Estudios dijo en un informe que “las minutas de la última reunión de la Fed muestran una mayor cautela ante próximos movimientos de tasa, con miembros que suscriben a un alza en la tasa de interés producto de una inflación sobre la meta y menores riesgos en el mercado laboral”.

    En tanto, Luis Cisneros, Team Lead Admirals, sostuvo que “al parecer, la amenaza de ver una inflación más elevada está de vuelta en la agenda del mercado. Las minutas de la última reunión de la Fed revelaron que quienes apoyan un recorte de tasas son minoría”. 

    Sin embargo, añadió que “la reacción del mercado ha sido limitada, ya que inversionistas creen de que las minutas están desactualizadas ante las recientes cifras publicadas de empleo e inflación”.

    Los inversionistas ahora están a la espera de los datos de crecimiento económico y gasto de consumo personal, la medida preferida de la Fed para medir la inflación, los que se reportarán el viernes.

    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Dólar

    En este contexto de mayor aversión al riesgo el dólar subía presionado por el retroceso en el precio del cobre, la principal exportación del país, y el fortalecimiento de la divisa a nivel global.

    La moneda estadounidense anotaba un aumento de $2,71 a $865,86, de acuerdo a datos de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC).

    El precio contado del cobre cerró con un incremento de 0,18% a US$5,72 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

    Por su parte el dollar index, que mide el desempeño de la divisa frente a una canasta de monedas líquidas, incluyendo el euro, avanzaba 0,26% a 97,87 puntos.

    Más sobre:MercadosIpsaBolsa de SantiagoWall Street

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sector de la explosión en Renca permanecerá cerrado todo el día: autoridades llaman a utilizar vías alternativas

    Almagro District: Socovesa prevé primera recepción de proyecto estratégico en torno al Metro Manquehue para 2029

    Fiscalía Centro Norte inicia investigación para indagar origen de fatal explosión en Renca

    Estudio midió pérdida de valor del peso chileno en primeros 100 días de cada gobierno: la mayor fue en la administración Boric

    Poder Judicial, Defensoría y Ministerio Público coordinan trabajo por puesta en marcha de la Fiscalía Supraterritorial

    Honorarios impagos: la desconocida declaración de Alejandro Gil de 2023 ante la Fiscalía, por querella de médicos de CLC

    Lo más leído

    1.
    Tribunal declara quiebra de Mauricio Pinilla por deudas que suman $1.670 millones y enfrenta demanda de liquidador

    Tribunal declara quiebra de Mauricio Pinilla por deudas que suman $1.670 millones y enfrenta demanda de liquidador

    2.
    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo

    3.
    Gobierno da inicio al pago del Aporte Familar Permanente 2026

    Gobierno da inicio al pago del Aporte Familar Permanente 2026

    4.
    Gobierno de presidente electo Kast define a nuevos asesores del Ministerio de Hacienda

    Gobierno de presidente electo Kast define a nuevos asesores del Ministerio de Hacienda

    5.
    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, cuestiona que haya espacio para 4 actores en el mercado y evalúa uso de marca Tigo

    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, cuestiona que haya espacio para 4 actores en el mercado y evalúa uso de marca Tigo

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Servicios

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Rating del miércoles 18 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 18 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cuándo comienza la venta de entradas para el concierto de Pulp en Chile y cuáles son los precios

    Cuándo comienza la venta de entradas para el concierto de Pulp en Chile y cuáles son los precios

    Sector de la explosión en Renca permanecerá cerrado todo el día: autoridades llaman a utilizar vías alternativas
    Chile

    Sector de la explosión en Renca permanecerá cerrado todo el día: autoridades llaman a utilizar vías alternativas

    Fiscalía Centro Norte inicia investigación para indagar origen de fatal explosión en Renca

    Poder Judicial, Defensoría y Ministerio Público coordinan trabajo por puesta en marcha de la Fiscalía Supraterritorial

    Almagro District: Socovesa prevé primera recepción de proyecto estratégico en torno al Metro Manquehue para 2029
    Negocios

    Almagro District: Socovesa prevé primera recepción de proyecto estratégico en torno al Metro Manquehue para 2029

    Estudio midió pérdida de valor del peso chileno en primeros 100 días de cada gobierno: la mayor fue en la administración Boric

    Bolsa de Santiago cae en línea con mercados globales ante aumento de tensiones entre EE.UU. e Irán

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia
    Tendencias

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia

    Por qué arrestaron al ex príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos III

    Revelan la causa de muerte de Peter Greene, actor de películas como Pulp Fiction

    Alexander Aravena continúa su carrera en Estados Unidos: las cifras que envuelven la salida del atacante de Gremio
    El Deportivo

    Alexander Aravena continúa su carrera en Estados Unidos: las cifras que envuelven la salida del atacante de Gremio

    “Edificio del Año 2026”: el prestigioso premio internacional que se lleva la UC por el Claro Arena

    Mauricio Isla como emblema: las figuras que siguen sin encontrar equipo a horas del cierre del libro de pases

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition
    Tecnología

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026
    Cultura y entretención

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026

    Cuando Elvis se puso nervioso: el nuevo documental que humaniza al mito

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

    Alemania retira de forma “temporal” parte de sus tropas en Irak por las “crecientes tensiones” en Medio Oriente
    Mundo

    Alemania retira de forma “temporal” parte de sus tropas en Irak por las “crecientes tensiones” en Medio Oriente

    Rey Carlos III afirma que “la ley debe seguir su curso” tras detención del expríncipe Andrés

    Delcy Rodríguez anuncia encuentro con Petro para tratar temas económicos, energéticos y de seguridad

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones