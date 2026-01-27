SUSCRÍBETE POR $1100
    Bolsa de Santiago extiende su rally a la espera de resultados de empresas y decisiones de tasas de interés

    El Ipsa, que mide el desempeño de las principales acciones que se transan en el mercado local, subía 0,9% a 11.650,75 puntos, encaminándose a cerrar en un nuevo récord.

    Por 
    Patricia San Juan
    Bolsa de Santiago extiende su rally. Andres Perez

    La bolsa chilena ampliaba su racha alcista este martes y se ubicaba en nuevos máximos históricos en línea con el favorable comportamiento de su mayor referente: Wall Street, con los inversionistas atentos reportes de resultados de empresas y las decisiones de tasas de interés en Chile y Estados Unidos.

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, subía 0,9% a 11.650,75 puntos, consolidándose sobre la barrera de los 11.600 puntos y encaminándose a cerrar en un nuevo récord.

    Esta tarde, tras el cierre del mercado, el Banco Central informará el resultado de su reunión de política monetaria, en la que la mayoría de los analistas prevén que instituto emisor mantendrá la tasa de interés en su nivel actual de 4,5% y las atención estará más bien puesta en la señales que entregue sobre cuándo podría ser el nuevo movimiento a la baja.

    Al respecto Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma XTB Latam, señaló que “hoy el Banco Central de Chile decide la TPM en un punto donde el debate ya no es el nivel de la tasa, sino la señal sobre el tramo final del ciclo. Con la política monetaria cerca de neutralidad y la inflación convergiendo hacia la meta, el escenario base sigue siendo una mantención en 4,5%, y la atención estará en cómo el Consejo caracteriza la inflación subyacente, las holguras de actividad y el balance de riesgos externos”.

    Seth Wenig

    Wall Street

    Y el miércoles será el turno del principal banco central del mundo, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, la que, según el consenso del mercado, también anunciará su decisión de mantener las tasas de interés en 3,5%-3,75%.

    De hecho de acuerdo a la herramienta Fed Watch de CME Group el 97,2% de los analistas encuestados prevé una mantención en las tasas y solo un 2,8% apuesta por un recorte a entre 3,25% y 3,5%.

    La mirada de los analistas está puesta además en la capacidad de la IA y las nuevas tecnologías para seguir impulsando a Wall Street con gran parte de las empresas del sector reportando sus resultados del cuarto trimestre y sus proyecciones para este año durante esta semana. Así desde el miércoles se comenzara a conocer el desempeño de gigantes como Tesla, Meta, Microsoft, y Apple.

    En este contexto los principales indicadores en Wall Street operaban mixtos. El promedio industrial Dow Jones caía 0,79%, el selectivo S&P ganaba 0,17% y el tecnológico Nasdaq anotaba un avance de 0,52%.

    En Europa el Euro Stoxx 50 anotaba un incremento de 0,55%, en China continental el CSI 300 cerró un leve descenso de 0,03% y en Japón, el Nikkei terminó las operaciones con un alza de 0,85%.

