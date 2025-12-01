Bolsa de Santiago se toma un respiro tras anotar nuevo récord y se acopla a la tendencia externa

Tras cerrar en un máximo histórico y haber superado la barrera de los 10.000 puntos por primera vez en la historia la semana pasada, la bolsa chilena se tomaba un respiro este lunes, en medio de una toma de utilidades a nivel local y comportamiento negativo de su principal referente: Wall Street.

El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, descendía 0,5% a 10.078,33 puntos.

El negativo desempeño de la bolsa local se daba pese a que más temprano el Banco Central reportó que la economía creció más de lo esperado por los analistas en octubre.

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) se expandió 2,7% interanual en octubre impulsado principalmente por el desempeño de los servicios y el comercio.

La cifra fue superior a las expectativas del mercado que proyectaba un crecimiento de 2%, de acuerdo a un sondeo de Bloomberg. Además con ella se acumuló un aumento de 2,4% en el año. lo que está en línea con la proyección del Ministerio de Hacienda de 2,5% y en el punto medio del rango del Banco Central de 2,25% a 2,75%.

Bolsas internacionales

En Wall Street los principales indicadores retrocedían a la espera de datos económicos que se irán conociendo durante el día en ese país.

El promedio industrial Dow Jones descendía 0,55%, el selectivo S&P bajaba 0,55% y el tecnológico Nasdaq perdía 0,9%.

En Europa, en tanto, el EuroStoxx 50 caía 0,43%, y en Asia el Nikkei de Japón cerró on una baja de 1,89% y en China continental el CSI 300 perdió 1,1%.