Bolsas globales operan con cautela con la mirada puesta en la Fed

Las bolsas asiáticas mostraban tendencias dispares el miércoles, cautelosas ante la posibilidad de que la Reserva Federal sugiera una senda más lenta de recortes de tasas, mientras que el yen se hundía a mínimos de cuatro meses ante las expectativas de que la política monetaria en Japón sea acomodaticia durante un tiempo prolongado.

Los mercados europeos abrirán a la baja, con los futuros del EUROSTOXX 50 perdiendo un 0,4% y los futuros del FTSE perdiendo un 0,1%.

Los dos futuros estadounidenses bajaban un 0,1%. El Nikkei de Tokio está cerrado por festivo en Japón, pero la debilidad del yen impulsó los futuros del Nikkei un 0,4% al alza, un día después de que el Banco de Japón pusiera fin a años de tipos de interés negativos en un movimiento bien telegrafiado.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, subía un 0,1%. Las acciones taiwanesas caían un 0,6%, mientras que las surcoreanas subían un 1,2%, impulsadas por la subida del 5,6% de Samsung Electronics.

Nvidia dijo que estaba calificando los chips de memoria de gran ancho de banda (HBM) del fabricante de chips surcoreano.

Las acciones chinas también subían ligeramente. El índice compuesto de Shanghái ganaba un 0,5%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong subía un 0,2%.

El banco central chino mantuvo sin cambios sus tipos de interés de referencia el miércoles, tal y como se esperaba.

Los analistas de ING también recortaron la previsión de cierre de año para el yen a 140 por dólar, frente a los 130 por dólar anteriores. Con el Banco de Japón fuera de juego, la atención se centra ahora en los resultados de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que anunciará el resultado tras el cierre de los mercados europeos.

El principal riesgo para los mercados es que las nuevas proyecciones (el ‘dot plot’ o gráfico de puntos) apunten solo a dos recortes de los tipos de interés, frente a los tres anteriores, o un inicio más tardío de la relajación de la política monetaria.

Ruskin espera que el gráfico de puntos y el mensaje del presidente de la Fed, Jerome Powell, en la conferencia de prensa posterior a la reunión se inclinen ligeramente hacia el lado duro, lo que sería positivo para el dólar estadounidense. “Es dudoso que Powell haga algo para mellar la toma de posiciones de riesgo liderada por (la divisa de) Estados Unidos lo suficiente como para justificar un replanteamiento del ‘carry trade’, que se ha centrado en vender yenes, frente a las posiciones largas en monedas de Latam, de rendimientos más altos.”

Los mercados han retrasado la fecha del primer recorte de la Fed a junio, e incluso a julio, debido a los recientes datos que muestran que la inflación se ha mantenido estable.

Una serie de representantes del Banco Central Europeo, incluida Christine Lagarde, hablarán durante el día. Algunos dirigentes han señalado junio como el mes probable para empezar a discutir los recortes de tipos del BCE.

En el mercado de divisas, el euro y el dólar australiano ganaban terreno al yen. El euro alcanzaba los 164,66 yenes, el nivel más alto desde 2008, mientras que el dólar australiano llegaba a los 98,90 yenes, justo por debajo de su máximo en nueve años.

El mercado de bonos del Tesoro al contado está cerrado por festivo en Japón, pero los futuros se mantenían estables.

Los precios del petróleo retrocedían desde máximos de varios meses por la fortaleza del dólar. El Brent bajaba un 0,2%, a US$ 87,18 por barril, mientras que el crudo estadounidense perdía un 0,3%, a US$ 83,21 por barril. El precio del oro se mantenía estable en US$ 2.157,32 la onza, a cierta distancia del récord de 2.194,99 dólares alcanzado este mes.