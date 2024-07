Bolsas globales se encaminan a cerrar la semana con pérdidas en medio de resultados y datos

Las bolsas europeas cotizaban planas el viernes, a punto de registrar una modesta pérdida semanal, ya que una serie de resultados empresariales dispares dejó al índice de referencia a la deriva en busca de una dirección clara. Wall Street terminaría sus operaciones con retrocesos al igual que la Bolsa de Santiago.

El IPSA sube un 0,62% a 6480,92 puntos, pero acumula una caída semanal de 1,14%.

“El Banco Central de Chile dio a conocer la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) al 25 de julio, en la que los operadores esperan que el IPC suba un 0,6% en julio, un 0,2% en agosto y un 0,5% en septiembre, mientras que en 12 meses la inflación se ubicaría en 3,90%. Respecto de la TPM, se mantendría en 5,75% en la reunión de julio, bajaría a 5,50% en septiembre y se mantendría en ese nivel en octubre”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

Volviendo al viejo continente, el índice paneuropeo STOXX 600 se mantenía plano en 508,9 puntos y se disponía a registrar su segunda semana consecutiva de pérdidas, después de que en la sesión anterior tocara su nivel más bajo de los últimos dos meses.

Mercedes-Benz caía un 2,2% después de que el fabricante alemán de automóviles de lujo redujera su previsión anual de margen de beneficios en su principal división automovilística. El valor arrastraba al sector automovilístico, que perdía un 1,1%. Capgemini perdía un 6,1% después de que el grupo francés de consultoría informática previera una caída de sus ingresos anuales, frente a la previsión anterior de al menos mantener un crecimiento estable.

Wall Street cerraría la semana con cifras dispares, tanto el S&P 500 como el Nasdaq acumulan pérdidas en estos cinco días de operaciones, mientras que el Dow Jones registra una leve subida. La semana ha estado cargada de datos y resultados corporativos, y la vista está puesta en la reunión de la Fed de la próxima semana.

“Para terminar la semana, en EE.UU., se ha dado a conocer las siguientes referencias correspondientes a junio: PCE Subyacente interanual 2,6% (vs +2,5%e y +2,6% anterior), y mensual 0,2% (vs +0,2%e y +0,1% anterior); Gasto Personal nominal 0,3% (vs +0,3%e y +0,4% anterior) y Gasto Personal real 0,2% (vs +0,4% anterior), además de Ingresos Personales 0,2% mensual (vs +0,4%e y +0,4% anterior)”, agregó Araya.

Los inversionistas están atentos a la decisión de la Fed que se conocerá el miércoles 31 de julio. Los operadores no esperan cambios de tasas este mes, y siguen apostando por una primera baja en el mes de septiembre.