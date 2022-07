Boric llama al parlamento a distribuir mejor la riqueza: “En Chile hay recursos, pero el chancho está mal pelado”

El Presidente de Chile, Gabriel Boric, resaltó que está abierto a llegar a acuerdos transversales en relación a las reformas a las pensiones y la tributación. Además, destacó que está disponible a que en el Congreso se le hagan modificaciones a las iniciativas económicas que impulsa el Ejecutivo.

Boric llamó “al parlamento a que distribuyamos mejor la riqueza. En Chile hay recursos, pero el chancho está mal pelado”, dijo el mandatario en entrevista con Mega y en relación con la reforma tributaria.

En esa línea, Boric habló de que existirán “acuerdos transversales” de que es necesario tener un mayor royalty a la minería, terminar con las exenciones y recaudar más para enfrentar temas como la crisis climática, la reforma al sistema de salud y aumentar la Pensión Garantizada Universal (PGU), entre otros temas.

Además, el mandatario volvió a utilizar el concepto de gravar más “a los súper ricos”, para quienes tienen ingresos por más de US$5 millones.

Otro de los temas abordados por el Presidente fue la reforma de pensiones, el mandatario no se refirió en detalles a la medida, que ingresará a fines de agosto, pero destacó que “lo peor que podemos hacer es seguir las cosas como están, y que por peleas ideológicas, de quienes estamos en política, no seamos capaces de mejorar las pensiones”.

Ante esto, el mandatario reiteró que “estoy abierto a que se le hagan todas las mejoras que sean necesarias, pero lo que yo les digo a los parlamentarios, tanto de mi sector como a los de derecha, es que nuestra prioridad sea que las pensiones tienen que subir, y no podemos volver a fracasar”.

Uno de los pocos puntos que abordó de la iniciativa fue el aumento de la PGU a $250 mil y la inclusión de solidaridad en el próximo sistema de pensiones.

“Ese fondo común está pensado para sustentar, entre otras, a todas esas mujeres que toda la vida se descrestan trabajando (en labores de cuidado) y ni el Estado, ni el mundo privado les reconoce nada. Es necesario incorporar elementos de solidaridad”, dijo Boric, quien agregó que “desgraciadamente el individualismo caló muy hondo en Chile y es una batalla cultural que tenemos que saber capaz de conversar”.

Bonos y ayudas del Estado

El mandatario no descartó que se entreguen más ayuda luego del bono de invierno, pero matizó en que “nosotros siempre lo estamos evaluando en la medida que tengamos espacio fiscal para poder entregar todas las ayudas que sean necesarias”.

Sin embargo, Boric rechazó la idea de que las ayudas del Estado sean impulsadas para aumentar la popularidad del gobierno y reflexiona sobre lo sucedido durante la administración pasada del expresidente Sebastián Piñera.

“Entregar plata mediante transferencias directas no necesariamente te asegura buenos resultados electorales, pregúntele al gobierno anterior, que entregó durante seis meses IFEs y no tuvo buenos resultados. Esto no se trata de manejar la plata con beneficio propio, sino que hacerlo con responsabilidad y beneficio de la gente”, concluyó.

Boric también destacó que el fondo para la estabilización de los combustibles “se va a extender mientras sea necesario”