Briones no cierra la puerta a ayudar a las grandes empresas pero aclara que “son casos que se tienen que ver uno a uno”

Son varias las medidas que ha tomado el Ejecutivo para enfrentar la emergencia sanitaria del Covid-19, ayer recién el Presidente Sebastián Piñera anunció el segundo paquete de estímulo fiscal por US$5000 millones para precisamente avanzar en ayuda a los más vulnerables y facilitar el tránsito por esta situación a las empresas con un tope de ventas de hasta 1 millón de UF .

Si bien es plan amplía el universo de empresas y no solo focaliza la ayuda a las pequeñas y medianas, cerca de 2 mil grandes firmas, como LatamAirlines por ejemplo, quedaría por fuera de este paquete. Ante esto, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en conversación con Tele 13 Radio no descartó ir ayuda de este grupo, pero aclaró que “son casos que hay que ir viendo uno a uno, y bajo un principio que todos compartimos. No es una ayuda a los dueños, sino a la empresa para que los trabajadores tengan su pega”.

En este sentido, Briones dijo que existen varias opciones sobre la mesa en este momento, “uno de los que se ha planteado es que se capitalice y uno se meta en la propiedad de la empresa. Pero hay otros mecanismos que logran subordinar a los dueños y los bonistas a las nuevas condiciones”.

Según datos del Servicio de Impuestos Internos, unas 2 mil empresas de mayor tamaño quedarían fuera de programa para acceder a los nuevos créditos respaldados por el plan de garantías por hasta US$3.000 millones, entre las que están emblemáticas como Latam (que tuvo ventas por US$10.070 millones en 2019), los grandes retailers y muchas otras.