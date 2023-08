CAP reporta pérdidas y caída de ingresos en el primer semestre por disminución en precios internacionales del hierro y acero

Este viernes CAP informó sus resultados financieros al cierre del primer semestre. La empresa registró pérdidas por US$ 166 millones en el primer semestre de 2023, lo que se compara con las ganancias de US$ 215 millones obtenidas en el mismo lapso de 2022.

Con respecto a la facturación, la empresa reportó ingresos por US$ 1.385 millones entre enero y junio pasado, esto es una caída de 10,5% en doce meses. El Ebitda, por su parte, se redujo 47,2%, desde US$ 594 millones en el primer semestre de 2022 a US$ 314 millones en igual período de 2023.

En su análisis razonado enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la firma aseguró que los menores resultados en el primer semestre de 2023 se explican operacionalmente, por una disminución en los precios internacionales del hierro y del acero, que afectó a casi todas las líneas de negocio y al menor desempeño del negocio de producción de acero, “afectado por una contracción en sus márgenes, producto a su vez de niveles de costos que continuaron reflejando en parte los altos niveles de inventario que se acumularon en 2022″.

Adicionalmente a este efecto, dijo la empresa, el resultado estuvo afecto a una provisión por deterioro de US$ 149,1 millones sobre propiedades, plantas y equipos aplicado a la compañía siderúrgica como consecuencia del reconocimiento de un valor presente de flujos de caja futuros menor al valor contable de sus activos empleados.

“Con esto, el resultado final se afectó por el mismo monto. Lo anterior contrarrestó los resultados del negocio minero, los que si bien fueron positivos, también registraron una disminución en los ingresos por ventas y en las respectivas líneas de resultados, en línea con la evolución de los precios del mineral de hierro”, sostuvo la firma.