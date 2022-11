Cencosud reporta caída de ganancias entre enero y septiembre pese a alza de ingresos

El holding Cencosud, una de las principales compañías de retail de América Latina, reportó este jueves que obtuvo ganancias por US$ 203 millones entre enero y septiembre de 2022, lo que significa una caída de 36,5% con respecto al mismo lapso de 2021.

En el tercer trimestre de este año la baja fue más pronunciada: la firma anotó ganancias por US$ 75,9 millones, una caída de 48,4% en doce meses. En su análisis razonado enviado a la CMF, el grupo explicó las utilidades del periodo “por un robusto resultado operacional, que fue contrarrestado parcialmente por un mayor costo financiero, un mayor impacto en diferencias por tipo de cambio y altos resultados por unidad de reajuste, reflejo del entorno macroeconómico más volátil, tanto global como local, que impacta a los países donde opera Cencosud”.

En cuanto a las ventas, el holding reportó ingresos por US$ 10.705 durante los primeros nueve meses del año, un alza de 25,6% en relación al mismo periodo del año pasado. De manera trimestral, la empresa anotó una facturación de US$ 4.050 millones, un 27,8% más que en el tercer trimestre de 2021.

Sobre los ingresos del trimestre, la firma los explica por la consolidación de The Fresh Market, en Estados Unidos, y GIGA Atacado, en Brasil, las dos nuevas cadenas de supermercados recientemente adquiridas por Cencosud. “Al excluir este efecto, los ingresos de la compañía se incrementaron 15,1%, producto de la resiliencia en las ventas del negocio de Supermercados en toda la región, ganancias en participación de mercado, y el buen desempeño del canal online, siendo este último un pilar estratégico y motor de crecimiento de la compañía. Este incremento en ingresos se alcanzó a pesar de la desaceleración del consumo, que afectó principalmente a los negocios de tiendas por departamento y mejoramiento del hogar en Chile”, agregaron.

Los mayores ingresos se lograron “en un escenario de desaceleración del consumo, que afectó principalmente los negocios de tiendas por departamento y mejoramiento del hogar en Chile”, señaló la empresa.

Matías Videla, CEO de Cencosud, aseguró que “Cencosud cerró un nuevo trimestre caracterizado por significativos avances en nuestra agenda de rentabilidad, crecimiento orgánico e inorgánico y liderazgo en innovación. En una tendencia iniciada hace ya 2 años, la compañía logró su octavo trimestre consecutivo con margen EBITDA de doble dígito, todo esto en un escenario macroeconómico complejo, con altos niveles de inflación, desaceleración económica y fluctuaciones de tipo de cambio, condiciones que destacan aún más la fortaleza del modelo de negocio de Cencosud, su estrategia de diversificación y su capacidad de ejecución en los distintos mercados”.

El CEO de la compañía también resaltó, particularmente, que “continúa la sólida performance de nuestros negocios de supermercados y centros comerciales, sumado a una operación de mejoramiento del hogar resiliente en Argentina. Cuatro de los seis países en donde tenemos presencia han logrado márgenes EBITDA de doble dígito, resultado de la profunda transformación operacional iniciada en trimestres anteriores, enfocada en la simplificación, eficiencia y automatización de los procesos tecnológicos. Asimismo, los márgenes se ven impulsados por el momentum del canal online, una evolución constante en el mix de productos ofrecidos a los clientes, y una mejor gestión del capital de trabajo, entre otros factores”.

En tanto, en relación al e-commerce, de acuerdo al análisis razonado Cencosud anotó ventas online por US$ 361 millones en el tercer trimestre. “A pesar de altas bases de comparación 2021, por efectos de pandemia global, y un 2022 caracterizado por una mayor movilidad y tiendas físicas 100% abiertas, la compañía mantiene altos niveles de penetración online alcanzando un 9,4% en el tercer trimestre de 2022″, señaló la firma.

En el tercer trimestre Cencosud consolidó la integración de The Fresh Market, unidad con la que entró a su sexto mercado: Estados Unidos. The Fresh Market registró ingresos por US$ 444 millones entre julio y septiembre y representó un 11,3% de los ingresos del grupo y el 12,7% del Ebitda ajustado.

Marcas propias

Por otra parte, en cuanto al desempeño de los productos de marcas propias, estos representaron el 14,5% de las ventas durante el trimestre, una penetración récord para la compañía. Las ventas de marca propia aumentaron 44,6% en relación al tercer trimestre del año pasado alcanzando US$554 millones, impulsadas por crecimientos tanto en las categorías food como nonfood, además de la incorporación de los productos de marca propia “The Fresh Market”.

La firma, además, informó que las marcas propias crecieron en todos los países en el trimestre, versus el mismo periodo de 2021, y lo hicieron por sobre el crecimiento de las marcas de terceros. “Se destaca principalmente el desempeño en Argentina, Perú y Brasil, países en los cuales dichas ventas aumentaron por sobre inflación, además de la incorporación de EE.UU. al portafolio”, dijo la empresa.

Aperturas, remodelaciones y transformaciones

Durante el tercer trimestre, Cencosud informó que se abrieron ocho nuevas tiendas, sumando un total de 16.707 m2 de sala de venta, compuesto por tres tiendas en Chile (un Jumbo, un Easy y un Santa Isabel), cuatro en Brasil (Electroshow) y un Jumbo en Colombia, transformado desde la bandera Metro.

Asimismo, durante el periodo, se remodelaron 41 tiendas sumando un total de 102 tiendas renovadas en 2022, “manteniendo como principal objetivo el de mejorar la experiencia de los clientes en tiendas físicas”, dijo la empresa.