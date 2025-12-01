CFA se reunirá con representantes de equipos económicos de Jara y Kast para abordar sus propuestas fiscales

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) informó durante este lunes que realizará dos encuentros con representantes económicos de las candidaturas presidenciales de Jeannette Jara y José Antonio Kast, con el objetivo de conocer sus propuestas y prioridades fiscales y, a su vez, dialogar sobre los desafíos futuros.

Esta acción es llevada a cabo por el CFA “como parte de su mandato legal de contribuir a la responsabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas del país”, informaron a través de un comunicado.

La primera sesión se realizará el viernes 5 de diciembre con el equipo económico del candidato republicano, mientras que la segunda reunión, con la candidata del oficialismo, se desarrollará el martes 9 de diciembre.

Este encuentro se da en medio de una serie de advertencias del CFA sobre la situación fiscal del país. La última alerta se encendió durante la discusión del Presupuesto 2026, cuando el organismo autónomo advirtió que el país está en una posición de “estrés fiscal”.

Paula Benavides, presidenta del Consejo Fiscal Autónomo

“De los últimos 17 años, en 15 hemos tenido déficits estructurales con un crecimiento sostenido de la deuda pública que se está acercando a su nivel prudente y con una disminución significativa de los fondos soberanos, en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) que se ubica en 1,1 puntos del PIB, que es muy por debajo de lo que es recomendado para una economía como la chilena, que es de entre 5 a 7 puntos del PIB”, dijo en octubre la presidenta del CFA, Paula Benavides, en entrevista con Pulso.

“Es un escenario de estrés fiscal para el 2026 y a mediano plazo sigue siendo un escenario exigente con espacios reducidos de gasto”, agregó en su momento.

Respecto a esta materia, el candidato republicano propuso hacer un recorte fiscal de US$6.000 millones. Este planteamiento ha sido fuertemente discutido por los asesores económicos y criticado por los economistas de la candidatura de Jeannette Jara, quienes ven “imposible” realizar un ajuste de esa magnitud sin recortar gastos sociales.

Mientras que Jara menciona como prioridad mantener el déficit fiscal bajo control, de forma de evitar que la deuda pública, y el consecuente pago de intereses, involucren una proporción creciente del espacio fiscal disponible.