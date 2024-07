Chile anotó en junio un superávit comercial de US$1.990 millones, según informó el lunes el Banco Central. Un ganancia de 25% respecto al mes pasado cuando se registró un balance comercial de US$ 1.598 millones. Frente a junio del 2023, la cifra subió un 38%.

Sin embargo, en el sexto mes del año, Chile exportó un total de US$ 7.682 millones, una baja del 1,4% respecto a los envíos del mismo mes del 2023, cuando en aquel entonces registró exportaciones de US$7.788, y frente a mayo (US$8.091 millones) la cifra bajó un 5,05%.

Ante este contexto, las exportaciones anotaron dos meses consecutivos bajando en la variación mensual (-9,15%).

Chile anota superávit comercial en junio, pero exportaciones caen

Por su parte, el valor de las exportaciones de cobre -mayor envío del país- se elevó un 8,0% a US$ 4.097 millones. Así, las exportaciones subieron por segundo mes consecutivo respecto al mes anterior y también subieron un 8,01% respecto a junio del año pasado.

La segunda principal exportación de Chile durante junio fue al sector manufacturero con US$ 2.615 millones, una baja de cerca de un 6% frente al sexto mes del 2023, y luego el sector agrícola, pesquero y forestal con US$ 399 millones, en línea con los US$ 396 millones que reportó en la misma fecha del año pasado.

En tanto, las importaciones llegaron a US$ 5.692 millones, un retroceso interanual del 10,3% y una baja de 12% respecto al mes pasado tras tres meses donde las importaciones crecían respecto al mes anterior.

En detalle, las principales importaciones durante junio se concentraron en bienes intermedios con US$ 3195 millones, seguido de US$ 1640 millones de bienes de consumo y US$ 1.302 millones en bienes de capital.