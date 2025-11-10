OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Chile se desacopla de sus pares de la OCDE y registra una de las mayores caídas de ingresos de los hogares

    De los 19 países que la OCDE midió, 12 registraron crecimientos en el ingreso real per cápita de los hogares y en el PIB real per cápita superiores al del primer trimestre, mientras que siete experimentaron una desaceleración.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó que subió el ingreso real per cápita de los hogares y el Producto Interno Bruto (PIB) real per cápita de los países que conforman la organización. Sin embargo, al hacer foco en Chile, el panorama cambia.

    Según informó, el ingreso real per cápita de los hogares en los países de la OCDE aumentó un 0,4% en el segundo trimestre de 2025, mientras que el PIB real per cápita creció ligeramente más rápido, un 0,5%.

    “Ambos indicadores mostraron una aceleración con respecto al trimestre anterior, cuando cada uno creció un 0,1 %. La aceleración general del ingreso real per cápita de los hogares reflejó un mayor crecimiento en la mayoría de los países de la OCDE”, explicó en un comunicado.

    En detalle, de los 38 países que son parte de la OCDE, se consideró solo 19 naciones para las que se dispone de los datos necesarios para la medición.

    Ante este contexto, 12 registraron un crecimiento superior al del trimestre anterior, mientras que siete experimentaron una desaceleración, donde Chile y Países Bajos se ubicaron en la parte baja del listado.

    Entre los países de la OCDE, Polonia registró el mayor crecimiento del ingreso real per cápita de los hogares (3,1%), “impulsado por la baja inflación, el aumento de las prestaciones sociales y la renta neta de la propiedad”, explicó la OCDE. Mientras que el PIB real per cápita también aumentó (0,9%).

    En tanto, los mayores descensos del ingreso real per cápita de los hogares se observaron en Chile y los Países Bajos (ambos con un -0,6%). “En Chile, el aumento de la inflación erosionó el crecimiento del ingreso nominal, mientras que el PIB real per cápita se desaceleró del 0,7% en el primer trimestre al 0,2% en el segundo”, explicó la OCDE.

    Por su lado, la cifra de los Países Bajos se atribuyó a la “disminución de los ingresos por cuenta propia y el aumento de los impuestos frenaron el crecimiento del ingreso”, acotó la OCDE.

    Foto de la ciudad de Ámsterdam (Países Bajos). Piroschka Van De Wouw

    El desempeño de Chile se contrapone al registrado en la medición anterior, donde, entre los países de la OCDE, Chile registró el mayor crecimiento del ingreso real per cápita de los hogares (3,1%) al primer trimestre, “debido a la disminución de la inflación de precios al consumidor y al aumento del PIB real per cápita (0,5%)”, según se explicó en ese momento.

    Durante la primera parte del año, según acotó la OCDE en agosto de este año, el ingreso real per cápita de los hogares en los países de la OCDE aumentó un 0,1% en el primer trimestre de 2025, en línea con el crecimiento del PIB real per cápita. “Ambos indicadores mostraron una desaceleración en comparación con el trimestre anterior, cuando crecieron un 0,6 % y un 0,4 %, respectivamente”, resaltó en aquella oportunidad.

    El desempeño de las grandes economías

    En perspectiva, la OCDE planteó que, en el G7, la mayoría de los países experimentaron aumentos en el ingreso real per cápita de los hogares en el segundo trimestre de 2025. El crecimiento del ingreso repuntó hasta el 0,3% en Alemania y el Reino Unido, tras contracciones del 0,5% y el 0,8%, respectivamente, en el primer trimestre.

    “En Alemania, el repunte se debió principalmente a mayores prestaciones sociales gubernamentales y menores cotizaciones sociales. En el Reino Unido, reflejó un aumento en la remuneración de los empleados y una reducción en los impuestos pagados”, explicó.

    Mientras que el PIB real per cápita disminuyó en Alemania (‑0,2%) y creció en el Reino Unido (0,2%) en el segundo trimestre.

    Londres (Reino Unido). YANN TESSIER

    En Francia, el crecimiento de la renta real per cápita de los hogares se aceleró del 0,0 % en el primer trimestre al 0,3 % en el segundo, reflejando la aceleración del PIB real per cápita.

    “A pesar de la disminución del crecimiento de la renta nominal, principalmente debido a la reducción de los ingresos procedentes del trabajo por cuenta propia, la renta real aumentó al estancarse la inflación en Francia. La menor inflación en el segundo trimestre también impulsó el crecimiento de la renta real en otros países del G7″, agregó.

    En Estados Unidos, el crecimiento de la renta real per cápita de los hogares fue más moderado (del 0,5% al 0,6%) y lo mismo ocurrió en Canadá (del 0,1% al 0,2%), “incluso cuando el PIB real per cápita se contrajo en el segundo trimestre en Canadá (-0,4%)”.

    Por el contrario, Italia experimentó una desaceleración en el crecimiento de la renta real per cápita de los hogares, del 0,8 % en el primer trimestre al 0,3% en el segundo, “reflejando principalmente una disminución de la remuneración de los empleados”, dijo la OCDE. Mientras que el crecimiento del PIB real per cápita también se ralentizó en suelo italiano, del 0,4% en el primer trimestre al 0,0% en el segundo.


    Más sobre:EconomíaOCDEChile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vallejo defiende saludo de Boric a Milei en Bolivia y apunta que críticas de la oposición son “superfluas”

    Ocho personas mueren y 24 resultan heridas tras explosión de un auto en Nueva Delhi

    Todas las vidas de Liz Fraser, la invitada estelar que impactó en el Fauna Primavera con Massive Attack

    Mieko Kawakami presenta “Los amantes de la noche”

    Comentario de Manouchehri sobre Provoste tensiona debate por AC contra Ulloa y fuerza suspensión de sesión

    Abogado dice que acusación contra Ulloa es un “juicio mediático” y juez explica su relación con Hermosilla

    Lo más leído

    1.
    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    2.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    3.
    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    4.
    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    5.
    Personas con más de 50 transacciones que iniciaron actividades: SII detecta subdeclaración de IVA por casi US$4 millones

    Personas con más de 50 transacciones que iniciaron actividades: SII detecta subdeclaración de IVA por casi US$4 millones

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    Confirman fechas y montos de la próxima postulación al Subsidio Eléctrico

    Confirman fechas y montos de la próxima postulación al Subsidio Eléctrico

    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    Defensoría de la Niñez alerta sobre brechas estructurales y aumento de medidas judiciales por vulneraciones de derechos
    Chile

    Defensoría de la Niñez alerta sobre brechas estructurales y aumento de medidas judiciales por vulneraciones de derechos

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    Vallejo defiende saludo de Boric a Milei en Bolivia y apunta que críticas de la oposición son “superfluas”

    Chile se desacopla de sus pares de la OCDE y registra una de las mayores caídas de ingresos de los hogares
    Negocios

    Chile se desacopla de sus pares de la OCDE y registra una de las mayores caídas de ingresos de los hogares

    Lo que ofrecieron SQM y Codelco para lograr la autorización en China: un suministro mínimo anual de litio por 10 años

    Mercado aplaude aprobación de China a pacto Codelco-SQM y acción salta a máximos de un año y medio

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal
    Tendencias

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    “Tienen a Colina ahí al lado”: el feroz dardo de Deportes Puerto Montt a Santiago Morning tras su ascenso a Primera B
    El Deportivo

    “Tienen a Colina ahí al lado”: el feroz dardo de Deportes Puerto Montt a Santiago Morning tras su ascenso a Primera B

    Mundial Sub 17: Brasil y Venezuela avanzan como líderes en sus grupos

    Históricos se dividen por los elogios de Esteban Pavez a la UC: “Católica es un ejemplo; Colo Colo es la antítesis”

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena
    Finde

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    Todas las vidas de Liz Fraser, la invitada estelar que impactó en el Fauna Primavera con Massive Attack
    Cultura y entretención

    Todas las vidas de Liz Fraser, la invitada estelar que impactó en el Fauna Primavera con Massive Attack

    Mieko Kawakami presenta “Los amantes de la noche”

    Jennifer Lawrence a fondo: “Ser dirigida por Martin Scorsese es el mayor honor”

    Ocho personas mueren y 24 resultan heridas tras explosión de un auto en Nueva Delhi
    Mundo

    Ocho personas mueren y 24 resultan heridas tras explosión de un auto en Nueva Delhi

    EE.UU. anuncia la muerte de otras seis personas en nuevos bombardeos contra dos embarcaciones en el Pacífico

    El quiebre de los demócratas y la amenaza de un senador republicano: la ruta hacia el fin del cierre del gobierno en EE.UU.

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte