Chile se desacopla de sus pares de la OCDE y registra una de las mayores caídas de ingresos de los hogares

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó que subió el ingreso real per cápita de los hogares y el Producto Interno Bruto (PIB) real per cápita de los países que conforman la organización. Sin embargo, al hacer foco en Chile, el panorama cambia.

Según informó, el ingreso real per cápita de los hogares en los países de la OCDE aumentó un 0,4% en el segundo trimestre de 2025, mientras que el PIB real per cápita creció ligeramente más rápido, un 0,5%.

“Ambos indicadores mostraron una aceleración con respecto al trimestre anterior, cuando cada uno creció un 0,1 %. La aceleración general del ingreso real per cápita de los hogares reflejó un mayor crecimiento en la mayoría de los países de la OCDE”, explicó en un comunicado.

En detalle, de los 38 países que son parte de la OCDE, se consideró solo 19 naciones para las que se dispone de los datos necesarios para la medición.

Ante este contexto, 12 registraron un crecimiento superior al del trimestre anterior, mientras que siete experimentaron una desaceleración, donde Chile y Países Bajos se ubicaron en la parte baja del listado.

Entre los países de la OCDE, Polonia registró el mayor crecimiento del ingreso real per cápita de los hogares (3,1%), “impulsado por la baja inflación, el aumento de las prestaciones sociales y la renta neta de la propiedad”, explicó la OCDE. Mientras que el PIB real per cápita también aumentó (0,9%).

En tanto, los mayores descensos del ingreso real per cápita de los hogares se observaron en Chile y los Países Bajos (ambos con un -0,6%). “En Chile, el aumento de la inflación erosionó el crecimiento del ingreso nominal, mientras que el PIB real per cápita se desaceleró del 0,7% en el primer trimestre al 0,2% en el segundo”, explicó la OCDE.

Por su lado, la cifra de los Países Bajos se atribuyó a la “disminución de los ingresos por cuenta propia y el aumento de los impuestos frenaron el crecimiento del ingreso”, acotó la OCDE.

Foto de la ciudad de Ámsterdam (Países Bajos). Piroschka Van De Wouw

El desempeño de Chile se contrapone al registrado en la medición anterior, donde, entre los países de la OCDE, Chile registró el mayor crecimiento del ingreso real per cápita de los hogares (3,1%) al primer trimestre, “debido a la disminución de la inflación de precios al consumidor y al aumento del PIB real per cápita (0,5%)”, según se explicó en ese momento.

Durante la primera parte del año, según acotó la OCDE en agosto de este año, el ingreso real per cápita de los hogares en los países de la OCDE aumentó un 0,1% en el primer trimestre de 2025, en línea con el crecimiento del PIB real per cápita. “Ambos indicadores mostraron una desaceleración en comparación con el trimestre anterior, cuando crecieron un 0,6 % y un 0,4 %, respectivamente”, resaltó en aquella oportunidad.

El desempeño de las grandes economías

En perspectiva, la OCDE planteó que, en el G7, la mayoría de los países experimentaron aumentos en el ingreso real per cápita de los hogares en el segundo trimestre de 2025. El crecimiento del ingreso repuntó hasta el 0,3% en Alemania y el Reino Unido, tras contracciones del 0,5% y el 0,8%, respectivamente, en el primer trimestre.

“En Alemania, el repunte se debió principalmente a mayores prestaciones sociales gubernamentales y menores cotizaciones sociales. En el Reino Unido, reflejó un aumento en la remuneración de los empleados y una reducción en los impuestos pagados”, explicó.

Mientras que el PIB real per cápita disminuyó en Alemania (‑0,2%) y creció en el Reino Unido (0,2%) en el segundo trimestre.

Londres (Reino Unido). YANN TESSIER

En Francia, el crecimiento de la renta real per cápita de los hogares se aceleró del 0,0 % en el primer trimestre al 0,3 % en el segundo, reflejando la aceleración del PIB real per cápita.

“A pesar de la disminución del crecimiento de la renta nominal, principalmente debido a la reducción de los ingresos procedentes del trabajo por cuenta propia, la renta real aumentó al estancarse la inflación en Francia. La menor inflación en el segundo trimestre también impulsó el crecimiento de la renta real en otros países del G7″, agregó.

En Estados Unidos, el crecimiento de la renta real per cápita de los hogares fue más moderado (del 0,5% al 0,6%) y lo mismo ocurrió en Canadá (del 0,1% al 0,2%), “incluso cuando el PIB real per cápita se contrajo en el segundo trimestre en Canadá (-0,4%)”.

Por el contrario, Italia experimentó una desaceleración en el crecimiento de la renta real per cápita de los hogares, del 0,8 % en el primer trimestre al 0,3% en el segundo, “reflejando principalmente una disminución de la remuneración de los empleados”, dijo la OCDE. Mientras que el crecimiento del PIB real per cápita también se ralentizó en suelo italiano, del 0,4% en el primer trimestre al 0,0% en el segundo.



