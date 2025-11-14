CMF sanciona a siete sociedades anónimas dueñas de clubes del fútbol chileno

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que su consejo sancionó a siete organizaciones deportivas profesionales (ODP). El regulador atribuyó su decisión por infringir deberes de información continua, al no remitir a la CMF información financiera periódica dentro del plazo previsto en la normativa.

Según explicó la CMF, la Norma de Carácter General N° 201 dispone que las ODP deben enviar a la CMF su información financiera anual dentro del cuatrimestre siguiente al cierre del ejercicio anual, en tanto, su información financiera trimestral debe presentarse dentro del plazo de 30 días desde el cierre del respectivo trimestre calendario.

“Con fecha 30 de mayo de 2025, la CMF informó al Instituto Nacional del Deporte que estas ODP no habían remitido oportunamente su información financiera periódica para los fines que estime pertinentes en función de sus atribuciones”, añadió el regulador.

Respecto al detalle de la sanación, el regulador explicó que la gravedad de la conducta se relaciona con que “las entidades pasaron por alto sus deberes de información continua, infringiendo la norma citada e incumpliendo de ese modo su obligación de revelar su situación financiera para los fines pertinentes”.

Sin embargo, la CMF aclaró que no hay antecedentes que permitan establecer un beneficio económico producto de su infracción. “Impidieron que los interesados contaran con la información actualizada de las entidades y, en definitiva, necesaria para la toma de decisiones”, comentó.

Además, el regulador apuntó que “las entidades admitieron por escrito su responsabilidad en los hechos materia de este procedimiento simplificado”.

Así, los sancionados fueron multados en relación con factores como haber sido sancionado previamente por infracciones del mismo tipo, la capacidad económica de cada club y la colaboración en el caso.

En detalle, Club Deportivo Barnechea (AC Barnechea) con una multa de UF 190; Club Deportes Provincial Ovalle (Provincial Ovalle) con una sanción de censura; Deportes Melipilla con una multa de 190 UF, Lilas (San Antonio Unido) con una sanción de 90 UF, Limachinos (Deportes Limache) con una multa de 90 UF; Deportes Magallanes (Magallanes) con una multa de 190 UF; y Club Deportivo San Marcos de Arica (San Marcos) con una multa de 130 UF.