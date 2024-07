Comisión de Seguridad del Senado despacha proyecto de Inteligencia Económica

"Hoy día tenemos miles de máquinas hasta las más pequeñas comunas de Chile, haciendo juegos ilegales, con el subterfugio de que se trata juegos de destreza y no juegos de azar, no pagan impuestos, no pagan patente y le sacan la plata a la gente”, dijo el senador Iván Flores.