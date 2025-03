Con llamados a la seriedad y emplazando a las empresas: Gobierno hace marcada defensa de sus acciones durante el apagón.

Airadas intervenciones se vivieron en la Sala de la Cámara de Diputados este lunes, en el marco de una sesión especial -solicitada por la bancada de la UDI- para abordar las causas del apagón que afectó a catorce regiones del país el pasado 25 de agosto.

A la ocasión estaban convocados cuatro ministros de Estado: Álvaro Elizalde, de Interior; Diego Pardow, de Energía; Juan Carlos Muñoz, de Transportes y Telecomunicaciones; y Maisa Rojas, de Medio Ambiente. Sin embargo, sólo asistieron tres, ausentándose Muñoz. También se excusó el presidente del consejo directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo.

En la sesión, que se prolongó durante dos horas y media, se observó un cruce de recriminaciones opositoras a la respuesta del gobierno en el evento, y de críticas oficialistas hacia el rol de las empresas que participan en el sector energético.

Por ejemplo, el diputado RN Andrés Celis advirtió que “este apagón demuestra los peligros de la excesiva centralización. Una sola línea de transmisión pudo afectar a millones de personas en distintas regiones”, y propuso dos tipos de “soluciones concretas”: invertir en infraestructura de transmisión más robusta y con mayor redundancia, y desarrollar redes eléctricas inteligentes que permitan aislar fallas antes de que se propaguen.

El diputado UDI Marco Antonio Sulantay, presidente de la comisión de Minería y Energía de la Cámara, en tanto, apuntó a problemas de “gestión”, pero también se desmarcó de algunas reacciones más destempladas.

“Algunos han pedido renuncias sin saber a ciencia cierta, a partir de información incompleta, por ejemplo del consejo directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, que son quienes están a cargo de la investigación. Esto es como pedirle al capitán de un barco que deje el cargo en medio de una emergencia. Por eso lo prudente es esperar al 18 de marzo”, planteó.

Eso sí, fustigó las peticiones de parlamentarios oficialistas de crear una empresa estatal, calificando la idea como “un mantra cuando una empresa falla”.

“Sin seriedad y llenos de ideología no vamos a avanzar, más aún cuando se trata de materia técnica, literalmente de fierros”, enfatizó.

Por su parte, el independiente pro PPD, Cristián Tapia, defendió la idea de debatir que el Estado participe del sector energético. “Es cierto, el 100% de la electricidad está administrada por privados, pero está el Estado de China, el Estado de Italia, el Estado de Colombia, ¿y qué pasa con el Estado de Chile? En Latinoamérica sólo somos dos países que no tenemos ni 1% de involucración ni en generación, ni transmisión ni distribución”, afirmó.

La FA Gael Yeomanns se sumó a las críticas hacia la oposición. “Me impresiona escuchar desde la derecha cómo se le achaca la responsabilidad de este hecho al Presidente de la República, al gobierno, cuando veamos cuáles son los responsables: las empresas que están detrás son empresas privadas, y lo peor de todo, para quienes dicen patriotas, es que las controlan estados de otros países”, lanzó.

En tanto, el diputado DC Alberto Undurraga afirmó que “el 25 de febrero tuvimos un apagón propio de terremotos y tsunamis, sin terremotos ni tsunamis. Eso no es aceptable para un país con el nivel de desarrollo que tiene Chile”. Undurraga, que solicitó a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles iniciar la remoción de Juan Carlos Olmedo, presidente del CEN, y de su director ejecutivo, Ernesto Huber, pidió que “se apunten a las responsabilidades”, y aunque reconoció que pueden haber “elementos de aprendizaje”, afirmó que “tiene que haber responsables”, más allá de las posibles multas a las empresas.

Defensa gubernamental

En su momento de intervenir, el ministro Diego Pardow realizó un repaso de los antecedentes públicos ya conocidos de lo que ocurrió durante el apagón, pero remarcó que “es importante entender qué pasó”

En eso, recordó que la intervención de ISA a la línea, cuando los sistemas de comunicación principales presentaban problemas no estaba autorizada. “Esta intervención, es importante tenerlo claro, no fue informada al Centro de Despacho del Coordinador, y no había tenido un permiso de trabajo previo. Eso es lo que sabemos. Esos son los antecedentes fácticos que tenemos hasta el momento”, dijo sobre el momento de la falla.

Sin embargo, también abordó que al momento que comenzó la implementación del Plan de Recuperación del Servicio, la falla de sistema Scada incidió en el tiempo que tomó retomar la operación del sistema eléctrico. “Es importante entender que esta empresa de transmisión ejerce la función de centro de operación para la recuperación del servicio, y es clave para la aplicación del plan de recuperación del servicio en todo el país”, señaló.

Ya con el Scada recuperado, “se inicia también la recuperación del servicio en distintos puntos de la zona centro y sur del país, y a las 23:30 de ese mismo día se instruye normalizar el 100% de los consumos de la región Metropolitana. Eso, señor presidente, es una relación objetiva de los hechos que hasta el momento sabemos”, indicó.

Sin embargo, a la hora de calificar la respuesta del sistema y las críticas por cómo funcionó el plan de defensa frente a contingencias extremas, Pardow endureció el tono.

“Lo que no podemos admitir que es que, con posterioridad a la ocurrencia de estos hechos, y habiendo todas posibilidades para las empresas de observar estos planes, hoy día se desconozca que existen”, ya que, enfatizó, dichos servicios son remunerado, y puso cifras sobre la mesa “De los US$12 millones al año que cuestan al año los servicios complementarios, US$3,5 millones se van a remunerar precisamente estos planes”, afirmó.

Así, planteó que “es lógico que los estándares mostrados al momento del apagón no sean admisibles, no es el servicio por el cual todos los chilenos estamos pagando y remunerando”.

Con todo, Pardow llamó a enfrentar con “altura de miras” el debate.

“Yo quisiera señor llamar a esta honorable corporación a que miremos con altura de mira la crisis. Va a haber, por cierto, una oportunidad de sacar aprendizajes, pero para eso primero es necesario tener evidencia. Esta no es una materia con la cual podamos jugar porque estamos hablando con la luz que le llega a las personas. Somos todos dependientes de la energía eléctrica y por lo tanto lo que necesitamos es aproximar este tema con la mayor seriedad posible”.

A su turno, Elizalde secundó el emplazamiento. “Cada vez que se producen este tipo de situaciones, se genera una dinámica de discusión parlamentaria con la lógica de los de allá y los de acá. Entonces, hay quienes creen que aquí la tarea consiste en criticar lo que hace el gobierno, y de manera indirecta lo que hace el Estado. Yo creo que aquí se requiere algo más sustantivo, que consiste en reflexionar lo que pasó, tomar las conclusiones del caso, esperar las investigaciones que van a determinar las responsabilidades correspondientes”.

Eso, sí también pidió “asumir que en Chile la provisión del servicio eléctrico es de lo privados, que tienen que cumplir con el marco normativo vigente, y por cierto, establecer todos los espacios de mejora para tomar resguardos, ya sea en el marco normativo o institucional para que este tipo de situaciones no vuelvan a producirse”.