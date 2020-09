David Bravo advierte sobre aumento de la pobreza e insta al gobierno a optar por una estrategia universal para evitar mayor caída en los ingresos de los hogares

Para el economista y director del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo la fotografía es clara: “la pobreza aumentó y hay que decirlo abiertamente”. En ese contexto, sostiene que los datos de la encuesta elaborada por el Ministerio de Desarrollo Social junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el INE, lo que vienen es a ratificar una vez más la difícil situación que está enfrentando al país y que no ha dejado exento a ningún segmento de la población.

Por eso, se muestra enfática en avanzar en medidas masivas de ayuda que incentiven al empleo y así poder dejar atrás el riesgo de ver caídas más profundas en los ingresos de los hogares. No obstante, cree que dentro de esa universalidad en la que debe enfocarse la estrategia, el foco en mujeres merece especial atención.

Datos del ministerio de Desarrollo social muestran que casi la mitad de los hogares ha visto caer sus ingresos y el 48,8% de los hogares dice que sus ingresos no le alcanzan, ¿cómo se puede proyectar estas cifras y su impacto en la pobreza?

- En relación con los hogares que han visto caer sus ingresos, y que no les alcanzan, esto simplemente viene a ratificar lo que también hemos venido mostrando nosotros en la encuesta y que al final del día da cuenta de un deterioro importante de los ingresos, que no solamente se produce en los quintiles inferiores sino que también cubre a los sectores medios.

Estas cifras además indican que la pobreza aumentó. Aunque el número preciso va a depender de la medición directa que se haga en los ingresos de las personas, muy probablemente nosotros vamos a poder dar algunas cifras en un trabajo que estamos haciendo a partir de la encuesta, pero lo claro es que la pobreza aumentó y eso ya lo podemos decir abiertamente.

¿Va en línea con lo que muestran las cifras de empleo?

- Efectivamente, lo que muestra la encuesta va en línea con la fuerte caída del empleo y la incidencia que tiene esto en los ingresos de los hogares.

¿Puede haber un alza en la extrema pobreza?

- Esta medición muestra dos cosas: la primera es que todos los quintiles se han visto fuertemente afectados por la crisis, pero sobre todo los hogares de los dos quintiles inferiores, y por lo tanto no es difícil pensar en un alza en la extrema pobreza y en la no extrema también. Insisto, no sabemos cuánto, pero uno lo ve en la cantidad de personas que acusan en las respuestas de esta encuesta, inseguridad alimentaria y problemas para alcanzar sus necesidades más básicas.

¿Cuánto demoraría que estas familias vuelvan a recuperar el poder adquisitivo previo a la pandemia?

- Lo primero que hay que tener en cuenta es que para esta pandemia la gente lo que hizo fue usar ahorros que tenía, no solo efectivos sino previsionales como todos pudimos ver, por lo que se ha producido una pérdida de riqueza financiera de las familias.

Ahora, la respuesta sobre cuánto tiempo demoraría que estas familias recuperen su poder adquisitivo, va a depender de qué tan rápido se recupere el mercado laboral, por lo que una eventual prolongación de esta crisis sanitaria puede que haga que este no sea el piso en términos de caída de ingresos y desahorro que se está produciendo sino que siga acentuándose más. En la etapa pospandemia se va a requerir un mejoramiento importante de este ítem.

En este contexto el gobierno prepara un plan de subsidio para la contratación y retención, ¿debería haber alguna focalización a sectores más vulnerables?

- Hay que tener presente que lo profundo y expansivo de la crisis hace muy difícil poder abordarla y por eso se van a requerir de todas las estrategias. Se van a requerir programas de empleo público, inversión, subsidios, creo que nada en este contexto es descartable, creo que este plan debería enfocarse más bien en una ayuda masiva porque la situación es tan compleja que no creo que sea posible focalizar recursos a un segmento específico.

Sin embargo, lo que sí pienso es que dentro de toda esta masividad, hay que tener un foco especial para las mujeres que son las que han sufrido más daño con la caída en el empleo y las que van a tener un daño más importante si es que no se reacciona de manera decidida.

La contraloría determinó que el Registro Social de Hogares tenía un desfase de 5 meses y que por eso más de 3 mil personas no pudieron acceder al bono Covid-19, ¿Socava esto la confianza hacia las instituciones y la eficiencia de los programas de gobierno?

Más que eso, a mi me parece que lo que ha evidenciado esta crisis es que hay áreas que tienen falencias y que la capacidad del Estado para atender una crisis de proporciones como esta es limitada y hay dimensiones en las que estábamos mejor preparadas que otras.

Entonces esto lo que muestra es que en efecto hay problema en los registros administrativos, pero hay que pensar que dentro del Registro Social de Hogares hay unas 12 millones de personas, y si bien creo que los sistemas hay que perfeccionarlos y recabar mejor información sobre los segmentos, también hay que dimensionar los problemas que se encuentran.