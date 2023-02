Débiles ventas de iPhone dejan primer beneficio de Apple por debajo de las expectativas desde 2016

Apple reportó el jueves de ventas y beneficios que incumplieron las expectativas de Wall Street debido a las débiles ventas del iPhone después de que los confinamientos de COVID en China interrumpieran la producción del producto más vendido de la compañía.

Las acciones de Apple cayeron un 4% tras la publicación de los resultados.

Las ventas de Apple caían un 5%, hasta US$ 117.200 millones, y se redujeron en todas las partes del mundo durante el trimestre. Bajaron las ventas de cada categoría de productos, salvo las ganancias en servicios e iPads.

Las ganancias por acción fueron de 1,88 dólares, la primera vez que Apple incumple las expectativas de beneficios de Wall Street desde 2016. Los analistas esperaban unas ventas de US$ 121.100 millones y unos beneficios de 1,94 dólares por acción, según datos de IBES de Refinitiv.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo a Reuters que las interrupciones de producción que plagaron el trimestre clave de Apple ya habían terminado.

Durante el primer trimestre fiscal, que finalizó el 31 de diciembre, Apple se enfrentó a una oleada de problemas que hicieron que Wall Street esperara un descenso de las ventas. El principal de ellos fueron las presiones de la cadena de suministro cuando los confinamientos de COVID en una planta de producción en Zhengzhou, China, ralentizaron la producción de los dispositivos iPhone 14 Pro y Pro Max, ambos modelos de precio premium que tradicionalmente ayudarían a impulsar los márgenes de Apple.

En una entrevista con Reuters, Cook dijo que las interrupciones en la producción “duraron la mayor parte de diciembre”, pero que “la producción está ahora de vuelta donde queremos que esté.” Cook señaló que los confinamientos en China crearon un doble desafío en el que tanto la oferta como la demanda se vieron limitadas, con las ventas de la Gran China cayendo un 7% a US$ 23.900 millones.

“Cuando las cosas comenzaron a reabrir en diciembre (en China), vimos un aumento en el tráfico a nuestras tiendas en comparación con noviembre y un aumento de la demanda a medida que diciembre se acercaba”, dijo Cook a Reuters.

La fortaleza del dólar estadounidense también perjudicó a Apple, que obtiene más de la mitad de sus ventas fuera del continente americano, pero el efecto fue menor de lo previsto, ya que el dólar bajaba desde los máximos del año pasado.

Apple había advertido a los inversores de que estos problemas con el cambio de divisas supondrían un lastre del 10% para sus ventas, pero el jueves dijo que el efecto real había sido del 8%.

“Me gustaría señalar que el 8% sigue siendo un viento en contra muy fuerte”, dijo Cook a Reuters. “No quisiera subestimarlo. Habríamos crecido a divisa constante”

Además de los problemas en la cadena de suministro del iPhone, los analistas de Wall Street esperaban que las ventas del iPhone cayeran este año como parte de un patrón más amplio en el que la familia iPhone 14 lanzada el año pasado se vende más lentamente después de dos años consecutivos de fuertes ventas de los modelos iPhone 12 y 13.

Apple dijo que las ventas del iPhone fueron de US$ 65.800 millones, un 8% menos que el año anterior y por debajo de las estimaciones de los analistas de US$ 68.300 millones.

El segmento de servicios de la compañía, que incluye negocios de contenidos como Apple TV+ y de software como la App Store, subía un 6% hasta los US$ 20.800 millones en ingresos, frente a las expectativas de los analistas de US$ 20.700 millones, según datos de Refinitiv.

Cook dijo a Reuters que la empresa cuenta ahora con una base de 2.000 millones de dispositivos activos, frente a los 1.800 millones de hace un año. La empresa cuenta ahora con 935 millones de suscripciones de pago, frente a los 900 millones del trimestre anterior, y las ventas de servicios han batido un récord en varios mercados, entre ellos China.

Las ventas de los ordenadores Mac de la compañía, que habían experimentado un auge durante la oleada de teletrabajo en la pandemia, descendieron un 29% interanual hasta los US$ 7.700 millones, frente a las expectativas de US$ 9.600 millones, según datos de Refinitiv.

Las ventas del iPad, que también experimentaron un impulso relacionado con la pandemia, crecieron un 30% hasta los US$ 9.400 millones, frente a las expectativas de los analistas de US$ 7.800 millones, según datos de Refinitiv. El segmento de wearables y accesorios, que incluye el Apple Watch y los AirPods, caía un 8% hasta los US$ 13.500 millones, frente a las estimaciones de los analistas de 15.200 millones, según datos de Refinitiv.

Cook dijo a Reuters que los buenos resultados del iPad se debieron al lanzamiento de nuevos modelos y a la ausencia de las limitaciones de suministro que habían obstaculizado las ventas del dispositivo un año antes.

Los inversores de Apple están a la espera de ver si la empresa se sumerge en nuevos mercados este año. La publicación tecnológica The Information ha reportado de que Apple planea lanzar en 2023 unos auriculares de realidad mixta que podrían venderse por unos US$ 3.000 y también está trabajando en un dispositivo de seguimiento más asequible.

Apple es una de las pocas grandes firmas tecnológicas que no ha anunciado grandes despidos, aunque sus filas nunca crecieron tan rápido como las de sus competidores. A finales de 2022 dijo que tenía 164.000 empleados, un aumento menor al 20% que sus números en 2019. En cambio, otras empresas como Meta Platforms Inc, que está despidiendo a unos 11.000 empleados, habían duplicado aproximadamente su plantilla entre 2019 y 2022.