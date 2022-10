Dichos antisemitas de Kanye West (Ye) le arruinan el camino hacia una fortuna multimillonaria

Durante años, fue una pregunta abierta sobre cuánto podría valer Ye, el rapero antes conocido como Kanye West. Decía que era multimillonario varias veces gracias a un puñado de lucrativos acuerdos corporativos, sobre todo su marca Yeezy con Adidas AG.

No era una exageración: Sólo el negocio de Yeezy ganó más de US$ 500 millones en pagos totales de regalías y honorarios de marketing durante los primeros cuatro años completos del acuerdo con Adidas hasta 2020, según un documento preparado por UBS Group AG. Ye tenía asociaciones con Gap Inc. y la marca de moda Balenciaga de Kering SA, mientras que un balance no auditado de sus finanzas revisado por Bloomberg en 2021 mostró que tenía US$ 122 millones en efectivo y acciones.

El único gran riesgo para cualquier estimación de patrimonio neto -que ahora se está desarrollando en tiempo real- era que se autodestruyera.

Adidas dijo el martes que suspendería todos los pagos a Ye y detendría el negocio de Yeezy inmediatamente después de una ola de comportamiento ofensivo, incluyendo comentarios antisemitas en las redes sociales. La empresa deportiva alemana, ya afectada por la polémica, tomó la medida tras semanas de deliberaciones internas y absorberá un golpe a las utilidades de hasta 250 millones de euros (US$247 millones) este año.

Si bien Gap y Balenciaga abandonaron anteriormente a Ye, la mayor parte de su fortuna se encuentra en la marca Yeezy. Bank of America estimó en 2019 que estaba en camino de generar US$ 1.300 millones de ingresos por zapatos en 2019, un aumento del 50% respecto al año anterior. Ye, de 45 años, ganaría US$147 millones por esas ventas, y el análisis preliminar encontró que el valor de las futuras regalía de calzado podría oscilar entre US$1.750 millones y US$3.000 millones.

Ye dijo en una entrevista con Bloomberg el mes pasado, antes de su ruptura con Gap y Adidas, que su tasa de regalías con Adidas era mucho más alta que su anterior acuerdo con Nike Inc. hace una década, pero que no estaba satisfecho. Dijo que quería renegociar a un acuerdo del 20% de por vida.

“Voy a asegurarme de obtener la propiedad de cada uno de mis diseños a perpetuidad para siempre”, dijo Ye en ese momento.

Ye no respondió a una solicitud de comentarios.

La saga de las finanzas de Ye es compleja, y se remonta a varios años atrás, cuando dijo que tenía deudas millonarias y rapeó sobre la posibilidad de morir en la ruina. Desde entonces ha dado un vuelco a su fortuna, y ya se dirigió a Bloomberg News para que le incluyeran en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Tras el anuncio de Adidas, Forbes dijo que Ye ya no sería incluido en su lista de multimillonarios.

En su entrevista con Bloomberg en septiembre, Ye dijo que estaba harto de sus socios corporativos y que iba a independizarse.

“Ahora es el momento de que Ye haga la nueva industria”, dijo. “No más empresas que se interpongan entre el público y yo”, agregó.