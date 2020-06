Dipres: “Deuda como porcentaje del PIB podría subir un par de puntos si actividad no repunta”

El Imacec de abril empeoró no solo las proyecciones macroeconómicas, sino que también las fiscales. Es que la caída de 14,1% anticipa que los próximos meses pueden ser peores. De hecho, para mayo se espera incluso una contracción de hasta 20%. Este empeoramiento en las cifras llevará a que Hacienda y la Dirección de Presupuestos actualicen su escenario base.

Así lo señala el director de Presupuestos, Matías Acevedo, quien sostuvo que “las recientes cifras del Imacec nos anticipan un escenario macroeconómico con una tendencia a la baja respecto de nuestra última proyección de abril, tal como lo ha dicho el ministro de Hacienda. Este nuevo escenario macro se encuentra en pleno proceso de actualización por parte del Ministerio de Hacienda”.

Todo esto tiene implicancias en los cálculos fiscales de la Dirección de Presupuestos. De acuerdo con Acevedo, “dado el actual escenario y la profundización de la crisis, las necesidades de financiamiento para este año han aumentado en más de US$2 mil millones. Si antes estas necesidades eran US$26.600 millones, hoy están en torno a los US$28 mil millones, de los cuales US$12.700 millones serán financiadas con deuda y el resto con Activos del Tesoro”, precisa Acevedo.

El año pasado, por ejemplo, las necesidades de financiamiento fueron US$14,6 mil millones.

Acevedo señala que si bien se están programando US$12.700 millones como límite autorizado de endeudamiento para este año, “la deuda como porcentaje del PIB podría subir un par de puntos, si la actividad económica no repunta”. Hoy la proyección para este año se ubica en 32,7%.

Esto, a su vez, tendrá implicancias en las proyecciones de déficit fiscal. Si bien la previsión oficial es -8%, no descarta que pueda superar el 10%. “El gobierno tiene un plan para enfrentar la emergencia sanitaria y económica y ese plan está en plena ejecución. Hemos dicho que en esta pandemia tenemos que actuar con humildad y flexibilidad. Humildad, porque esta pandemia es inédita, nadie tiene la bola de cristal para anticipar cada etapa de su desarrollo. Pero, al mismo tiempo, debemos avanzar con sentido de urgencia y flexibilidad, adaptando todas nuestras medidas para mitigar el impacto en los ingresos de las familias, la emergencia sanitaria y la liquidez de las empresas”, comenta.

El personero de gobierno puntualiza que “el plan económico de emergencia más las necesidades de financiamiento del presupuesto nos llevaron hoy a requerir US$28.000 millones, en una combinación entre deuda de US$12.700 millones y el remanente con activos del tesoro, incluyendo recursos del Fondo de Estabilización Económico y Social (Fees) que proyectábamos a principios de año que terminará en US$9.000 millones”. No obstante, debido al menor crecimiento y al impacto que esto puede tener en la recaudación tributaria, Acevedo no descarta “hacer un uso adicional del Fees si la recaudación tributaria no repunta hacia el cuarto trimestre”.P