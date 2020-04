Diputados de Chile Vamos y Frente Amplio piden suspender procesos de ejecución de bancos e instituciones financieras no bancarias

Para hacer frente a la emergencia, los diputados de Chile Vamos y el Frente Amplio presentaron un proyecto para postergar el proceso de ejecución de bancos e instituciones financieras no bancarias.

El proyecto que cuenta con la autoría de 9 diputados de Chile Vamos busca otorgar un período de gracia que se extienda desde octubre del año 2019 hasta que comiencen a atenuarse los efectos tanto del estallido social como de la crisis sanitaria.

En este contexto, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, hizo un llamado al Ejecutivo a tomar las medidas pertinentes y dijo que “esta situación está afectando a las personas naturales y jurídicas que han contratado créditos con los bancos y las instituciones financieras no bancarias. En el caso de las Pymes, además, la situación es particularmente difícil porque muchas de ellas han debido continuar cumpliendo con las obligaciones laborales de sus trabajadores, sin que sus negocios estén generando ingresos, a causa de la contingencia”.

El proyecto busca la suspensión de los procesos de ejecución en los bancos y en las instituciones financieras no bancarias. Lo anterior, según dice la moción, considerando la situación de los chilenos y chilenas de los sectores más vulnerables de nuestro país, así como de la clase media y las Pymes, por ende, sin que la dictación de dichas medidas suponga mayores cargas económicas o les generen consecuencias gravosas a las personas en favor de las cuales se dictan.

“Entre las medidas que en particular puede aliviar el bolsillo de la ciudadanía son: el retraso de la ejecución de las garantías hipotecarias por no haber podido los deudores cumplir con los términos del crédito, el congelamiento de los plazos de ejecución de créditos hipotecarios, la suspensión de los procedimientos de ejecución y en particular, del trámite del remate y cualquiera otra medida que sea necesaria para lograr el objetivo de alivianar la carga de las personas”, explicó Alessandri.

En la misma línea, la diputada Natalia Castillo (RD) señaló que “a propósito de esta pandemia, y también de lo que ha pasado desde octubre, muchas personas han visto disminuidos sus ingresos, especialmente aquellos que tienen pequeñas y medianas empresas, que sirven de sustento para ellos y sus familias. Y por esa misma disminución de ingresos han dejado de pagar créditos de consumo o dividendos y los bancos también han iniciado algunos juicios de cobranza en contra de esas personas para poder cobrarles sus créditos”.

“Lo que nosotros estamos pidiendo es que el Presidente de la República, que es el único que tiene iniciativa en esta materia, pueda enviar un proyecto para tramitarlo rápidamente en que se le pida a los bancos que paralicen estos juicios que se han iniciado en contra de las personas desde octubre a la fecha, para que tengan un poco de aire y que puedan ponerse al día en sus deudas y así poder mantener sus propiedades o sus bienes que es lo único que tienen para sus familias”, sentenció Castillo.