Diputados oficialistas piden medidas al gobierno para proteger el empleo ante pandemia de coronavirus

Los diputados de Chile Vamos, Guillermo Ramírez (UDI) y Alejandro Santana (RN), manifestaron su preocupación por los efectos en la economía del brote de coronavirus y del estallido social que comenzó en octubre, e hicieron un llamado al Gobierno a evaluar permanentemente medidas para evitar un impacto permanente.

Parte de las medidas que pidieron los parlamentarios al ejecutivo son: establecer una mesa de trabajo permanente con organismos privados para garantizar el acceso a productos de primera necesidad para evitar el desabastecimiento, evaluar un mecanismo para regular los precios de los productos que en este momento son requeridos por la población, y por último generar herramientas y entregar recursos a las Pymes para no aumentar el desempleo.

“Es necesario que el tema de los precios lo monitoreen, que se preocupen que estos no suban de manera excesiva. Con respecto al desabastecimiento el Gobierno tiene las herramientas para establecer que las personas no puedan comprar más de cierta cantidad; de tal forma que no haya acaparamiento. Y respecto al tema laboral, resulta indispensable que el Gobierno le ponga urgencia, pero discusión inmediata, al proyecto de teletrabajo”, dijo el diputado Ramírez en un comunicado.

Por su parte, el diputado Santana, solicitó a la banca que “pueda revisar la posibilidad de dar un período de ventana de uno o dos meses a las cuotas de los créditos vigentes para miles de chilenas y chilenos que seguramente pueden sufrir alguna complicación de carácter económico. Creemos que la banca puede dar una señal relevante y fundamental de apoyo en esta situación que está viviendo el país”.

Por último, solicitaron al ministro de Hacienda que pueda instruir las facilidades que debieran existir para los contribuyentes. Eso dice relación al impuesto a la renta que se avecina ya el 30 de abril, el pago de contribuciones, y también incorporar algunos impuestos a nivel municipal y territoriales.