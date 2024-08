Disney acepta que una demanda por homicidio imprudente en Florida se resuelva en los tribunales

Walt Disney Co aceptó el lunes que un tribunal decida sobre una demanda por homicidio imprudente, presentada por un viudo en Florida, después de argumentar anteriormente que el caso se debía decidir por arbitraje porque el hombre se inscribió para una prueba del servicio de streaming Disney+ en 2019.

La demanda fue presentada por el marido de una mujer que murió el año pasado por una reacción alérgica después de comer en un restaurante del complejo comercial Disney Springs en Orlando.

"Creemos que esta situación justifica un enfoque sensible para acelerar una resolución para la familia que ha experimentado una pérdida tan dolorosa", dijo Josh D'Amaro, presidente de Disney Experiences a Reuters en un comunicado enviado por correo electrónico.

“Por ello, hemos decidido renunciar a nuestro derecho al arbitraje y llevar el asunto a los tribunales”, añadió D’Amaro.

El caso comenzó cuando Jeffrey Piccolo, su esposa Kanokporn Tangsuan y la madre de ésta comieron en el restaurante y pub irlandés Raglan Road el 5 de octubre de 2023, y supuestamente eligieron el restaurante porque tanto Disney como Raglan anunciaban que dar cabida a personas con alergias alimentarias era una prioridad.

A pesar de las supuestas garantías del camarero de que el pedido de Tangsuan no contenía alérgenos, la mujer tuvo una reacción alérgica aguda y murió de anafilaxia por niveles elevados de frutos secos y productos lácteos en su organismo, según la demanda presentada ante el tribunal del condado de Orange.

En su respuesta inicial en abril a la demanda, Disney no mencionó el arbitraje, sino que argumentó que no era responsable porque no tiene control sobre las operaciones o la gestión de Raglan y se limita a ser su arrendador.

En otro documento judicial presentado a finales de mayo, Disney ofreció una nueva defensa: que la demanda está sujeta a arbitraje debido a que Piccolo se suscribió a Disney+ y usó la página web de la empresa en 2023 para comprar entradas para los parques temáticos.