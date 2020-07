Dólar registra fuerte caída frente al peso chileno gracias a venta de divisas de Hacienda y datos en EEUU

El dólar experimentó hoy otro fuerte retroceso frente al peso chileno gracias al efecto que tuvo el anuncio de la venta de divisas por parte del Ministerio de Hacienda y también el buen ambiente en los mercados por el positivo dato de empleo en EEUU.

Al cierre de las operaciones en el mercado interbancario, la divisa estadounidense se cotizó en una punta vendedora de $ 802,46, esto es un retroceso de $ 11,61 en relación al cierre de ayer.

Con este resultado, el dólar acumula una caída de $ 19 en tan solo dos días.

De acuerdo a los registros de Bloomberg, el peso chileno es la segunda moneda que más se aprecia frente al dólar en la sesión de hoy.

El Ministerio de Hacienda dijo que estima vender hasta US$ 2.000 millones en julio, con un máximo US$ 600 millones semanales y US$ 120 millones diarios.

A nivel general, la jornada estuvo marcada por el dato de empleo en EEUU que superó las proyecciones y alienta expectativas sobre una recuperación de la mayor economía del mundo tras el impacto del coronavirus. En ese contexto, el apetito por riesgo regresaba y las acciones mundiales subían con vigor. El Nasdaq, de hecho, estaba en nuevos máximos históricos.

“El apetito por los activos de riesgo no va a ningún lado y es una respuesta clara a las expectativas de que las medidas de bloqueo restablecidas en algunos países, por cuenta de los rebrotes, solo serán temporales. El aumento de empleos en junio fue bueno y hará que muchos crean que el próximo paquete fiscal puede ser más pequeño”, dijo Oscar Segura, Senior Consultant de Oanda.

En ese contexto, el precio del cobre subió una vez más y se convierte en un bálsamo para las debilitadas arcas fiscales. El metal rojo, principal producto de exportación del país y referente de peso chileno, se acerca a los U$2,75 la libra, quedando muy cerca de recuperar todo lo perdido en este 2020, escenario que ya ha pasado en el caso del petróleo.

“Esta nueva alza en el precio del cobre se ve fundamentada por algunos factores. En primer lugar, por los positivos datos macroeconómicos en Estados Unidos, además de que se espera un fuerte rebote en la economía china para este segundo semestre y para el próximo año, por lo que hay un positivismo que viene impulsando al alza a los commodities”, dijo Sebastián Espinosa, Analista de Mercados de XTB Latam.

El dollar index que mide al dólar frente a una canasta de seis monedas líquidas, entre ellas el euro, se cotiza estable y marca 97,2 puntos.