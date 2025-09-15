Donald Trump anuncia acuerdo inicial con China por TikTok

“También se llegó a un acuerdo sobre una empresa que los jóvenes de nuestro país querían salvar”. Con estas palabras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó el acuerdo al que llegó Washington con China para el futuro TikTok.

El mandatario hizo estas declaraciones en su red Truth Social y se enmarcan en las negociaciones que se llevan adelante con Pekín para resolver el tema arancelario entre las dos mayores potencias económicas del mundo.

“La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido MUY BIEN”, agregó el republicano.

Quién dio más detalles del asunto fue el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien en Madrid adelantó que Trump y el presidente Xi Jinpingse reunirán el viernes a discutir el acuerdo definitivo.

“Es entre dos partes privadas, pero los términos comerciales ya están acordados”, dijo desde las conversaciones entre Estados Unidos y Chinaen Madrid.

Trump logra acuerdo con China por TikTok. Dado Ruvic

Hay que recordar que TikTok, la red de la empresa ByteDance, ha sido vista siempre con recelo por Washington por las preocupaciones en torno a la privacidad de los datos de los usuarios y sus sospechas sobre la relación de la firma con Pekín.

Hay que señalar también que Estados Unidos enfrenta una fecha límite el 17 de septiembre para deshacerse del negocio estadounidense de TikTok o cerrar la aplicación de redes sociales en el país.

El Congreso aprobó una ley el año pasado que prohíbe a los operadores de tiendas de aplicaciones como Apple y Google distribuir TikTok en Estados Unidos debido a su condición de “aplicación controlada por adversarios extranjeros”.

Pero Trump pospuso el cierre en enero, firmando una orden ejecutiva que le dio a ByteDance 75 días más para llegar a un acuerdo. Se otorgaron nuevas prórrogas mediante órdenes ejecutivas en abril y junio.