Dos sindicatos de la minera del grupo Luksic aprobaron la huelga tras no llegar a acuerdo por negociación colectiva

Trabajadores de Antofagasta Minerals (Amsa) rechazaron la última propuesta de la empresa en el marco de la negociación colectiva. El proceso tiene relación con dos faenas del brazo minero del grupo Luksic: Antucoya y Los Pelambres.

En el caso de Antucoya, con el 100% de la participación del sindicato, 680 personas votaron por la huelga, dos aprobaron la última oferta de la empresa y cinco en blanco.

“Este resultado contundente expresa el claro rechazo de nuestras socias y socios a una propuesta precaria e insuficiente de Compañía Minera Antucoya”, dijo en un comunicado el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Minera Antucoya.

Luego, en el caso de Los Pelambres, la huelga tiene relación con los trabajadores del sindicato de supervisores. Ahí votaron 550 personas, donde 515 optaron por la huelga, 31 trabajadores aceptaron la última oferta de la empresa, dos blancos y dos nulos.

“La posición de minera Los Pelambres implica retroceder en conquistas ya alcanzadas, no valorando ni reconociendo la labor y el aporte de la supervisión. La empresa insiste en una propuesta que es 14% menor que la de 2022, incluso reajustada según IPC”, dijo el sindicato en un comunicado.

Además, la agrupación aprovechó la instancia para criticar la gestión de la operación: “el amiguismo y la llegada de ejecutivos que carecen de las competencias técnicas necesarias para conducir una empresa de esta magnitud ha provocado incumplimientos sostenidos en la producción durante los últimos cinco años, debilitando el futuro de la compañía y poniendo en riesgo nuestra estabilidad en el empleo, cuestiones ya informadas al máximo nivel ejecutivo”.

Ahora, en los casos de Antucoya y Los Pelambres, se debe espesar si Amsa acude a la Dirección del Trabajo para una mediación, extendiendo el proceso de negociación y evitar la materialización de la huelga. En caso contrario, en los próximos días debería comenzar el proceso de paralización para los trabajadores de cada sindicato.