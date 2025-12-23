SUSCRÍBETE POR $1100
    Economía de Estados Unidos crece más de lo esperado en el tercer trimestre

    El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos avanzó 4,3% en la tercera parte del año.

    Por 
    Emiliano Carrizo
     
    Europa Press
    EVELYN HOCKSTEIN

    El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos creció más de lo esperado en el tercer trimestre. Según datos del Departamento de Comercio de la superpotencia, la economía creció 4,3% frente al 3,3% que se esperaba.

    “Este es un dato muy sólido, aunque con un retraso considerable. Aun así, las señales de un consumidor resiliente antes de la disrupción provocada por el confinamiento son una señal tranquilizadora y los operadores de bonos están aprovechándola”, afirmó Tatiana Darie, estratega de macromercados de Bloomberg.

    Europa Press destacó que el 4,3% fue su mejor marca en dos años. “Esto supone, además, alejarse del retroceso del 0,6% observado a inicios de 2025, cuando el PIB cayó por primera vez desde principios de 2022″ resaltó en una nota.

    “El aumento del PIB real en el tercer trimestre reflejó unos incrementos en el gasto de los consumidores, las exportaciones y el gasto público que se vieron parcialmente compensados por una disminución de la inversión”, agregó.

    Otro de los datos que destaca es que, en comparación con el segundo trimestre, se registró una bajada de las inversiones y un menor alza de las importaciones. Después, el consumo de los hogares repuntó, al igual que las exportaciones y el gasto público.

    “Este es un buen informe, mejor de lo esperado. Pero ¿qué significa para la Reserva Federal? Probablemente no mucho”, dijo Ali Jaffery, de CIBC Economics, en una nota citada por Investing.

