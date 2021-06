El 24% de la fuerza productiva de BHP es femenina

La paridad de género es una meta que se han impuesto los sectores público y privado, con el fin de reconocer y aprovechar el talento femenino, y avanzar de esta forma hacia el equilibrio y diversidad en el mundo laboral.

Una de las compañías que está dando ese paso, es la minera BHP, la que se impuso como objetivo cumplir con la paridad de aquí al año 2025. Actualmente, el 24% de su fuerza productiva en nuestro país es femenina (la cifra era de 9% el 2016).

Para disminuir la brecha de género, la minera australiana, explica que están desarrollando, en toda la escala laboral, programas de entrenamiento y talleres de liderazgo para contratar y retener talento femenino en la compañía. Hoy las cifras muestran que la compañía posee más de 1.400 trabajadoras tanto en Santiago como en las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

“A partir de 2015, empecé a ver mucho más fuerte la equidad entre mujeres y hombres en los distintos cargos. Ahora he visto más superintendentes, más supervisoras y a nivel de gerentes. El hecho de que empezaran a existir políticas que incentiven ingresar mayor cantidad de mujeres por año es bueno, sino existiera algo así como meta, a lo mejor no se daría de forma natural”, explica Caroline Aballay, Superintendente de Operaciones de Escondida.

Bárbara Huaiquilaf, Gerente de Integración de la Vicepresidencia de Planning and Technical de BHP Minerals Américas, y miembro del Consejo de Inclusión y Diversidad, explica que “los entrenamientos que estamos haciendo son muy potentes. El mensaje es súper directo e involucra a la totalidad de trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, todos deben participar en las sesiones en torno al acoso y tienen la obligación de denunciar si es que ven o escuchan algo. Esto no es opcional. Las sesiones y análisis de grupo no sólo tratan el tema de género, sino que también la diversidad y los prejuicios inconscientes”.

“Quiero destacar con un tremendo orgullo que esto ya no se trata solo de un sueño. BHP, a nivel global, hizo posible incorporar dentro de sus resultados y estrategia la meta de la equidad de género. Si una industria, que históricamente ha sido relacionada con el mundo masculino, con voluntad y compromiso logra el balance, estoy convencida que otras empresas también pueden lograrlo de manera eficaz y en un corto plazo”, concluye Carolina Merino, Practice Lead Asuntos Corporativos BHP Minerals Americas.