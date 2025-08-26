El australiano y ex CEO de Anglo American llegó a Chile para investigar el accidente en El Teniente de Codelco

Mark Cutifani, ex CEO de Anglo American, arribó a Chile para investigar el fatal accidente de la división de El Teniente de Codelco. El australiano fue elegido por la estatal para presidir la “Evaluación Internacional de Expertos” del trágico evento, donde seis personas murieron.

“Aterrizó hoy en Santiago para sostener reuniones con equipos técnicos y especialistas en gestión de recursos mineros y desarrollo de la división El Teniente”, dijo Codelco en un comunicado.

En tanto, Codelco también explicó que la “Comisión Investigadora Interna” continúa sesionando en Rancagua; “mientras, el equipo del Sernageomin ha realizado visitas de fiscalización en el interior mina, específicamente en los sectores Pilar Norte y Teniente 7″.

Por otro lado, Codelco comentó que “el plan de reinicio seguro y progresivo de operaciones sigue en ejecución”.

“Actualmente, se desarrollan labores de inspección y preparación para el reinicio gradual de faenas en los sectores Andes Norte y Diamante, que priorizan los servicios logísticos, habitabilidad y reposición de suministro eléctrico”, agregó.

Codelco también comentó que se han recibido 52 requerimientos de distintas autoridades fiscalizadoras e investigadoras: 18 del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), 10 de la Dirección del Trabajo, 16 de la Fiscalía Regional, 4 de la Cámara de Diputados y Diputadas, dos de la PDI, uno de la Seremi de Salud y uno de la Superintendencia de Seguridad Social. Todos están siendo respondidos dentro de los plazos establecidos.