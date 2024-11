El bitcóin se disparaba el lunes a un máximo histórico de más de US$ 81.000, ya que la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y la votación de candidatos favorables a las criptomonedas en el Congreso alentaron las expectativas de un entorno regulatorio poco estricto.

El bitcóin, la mayor y más conocida criptomoneda del mundo, ha más que duplicado su valor desde el mínimo del año de US$ 38.505 que alcanzó el 23 de enero. Sin embargo, la moneda digital cotizaba por última vez a US$ 79.101 tras haber alcanzado un máximo histórico de US$ 81.464 a principios de la sesión del mercado de Asía.

La criptomoneda Ether superó los US$ 3.200 por primera vez en más de tres meses. Luego operaba a US$ 3.102.

El bitcóin toca máximos históricos gracias a apuestas por medidas de Trump

El sector de las criptomonedas gastó más de US$ 119 millones en respaldar a candidatos al Congreso de Estados Unidos favorables a esos activos, con la esperanza de conseguir que se apruebe una legislación favorable a la promoción de activos digitales.

El esfuerzo tuvo éxito la semana pasada, cuando muchos de los candidatos elegidos por la industria ganaron sus carreras, potencialmente marcando el comienzo de un Congreso preparado para defender a las criptos.

“El impulso de Trump al bitcóin está vivo y bien (...) con los republicanos en la cúspide de tomar la Cámara de Representantes para confirmar una ola roja en el Congreso, parece que la multitud cripto está apostando por la desregulación de la moneda digital”, dijo Matt Simpson, analista senior de mercado de City Index.

“Pero esto parece un optimismo ciego por su parte, dado que la atención de Trump parece estar en la deportación, los indultos y la deconstrucción general de las políticas de la era Biden”, agregó.