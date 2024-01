El camino de Óscar Landerretche para financiar la reforma previsional y la cotización extra del 6%

El economista Óscar Landerretche, en medio de una entrevista en radio Duna, habló nuevamente sobre reforma previsional, donde llamó a “ser sinceros con los trabajadores” respecto al futuro de la cotización extra del 6% con cargo al empleador.

“Yo sería partidario de lo que se llame cotización previsional fuera a cuenta individual, y que todo el pilar solidario fuera financiado por otros impuestos, pero estoy disponible de ser convencido de que eso no alcanza, y que podría haber un elemento adicional, pero trataría de minimizar lo que es impuesto puro”, indicó Landerretche.

No te pierdas en Pulso

El ex presidente de Codelco calificó la cotización previsional como un impuesto, y precisó que el real problema de este impuesto en Chile tiene que ver con que es recaudado por empresas privadas. “Ese impuesto, ahora lo que se está planteando es que tenga dos usos, un uso que es capitalización individual, y otro uso que es un reparto solidario, y yo lo que propongo es que seamos sinceros”, ante esto es que reiteró el llamado a no engañar a las personas respecto de hacia donde se va el impuesto. “Si uno va a usar un impuesto al trabajo para generar solidaridad o para generar un efecto redistributivo, yo creo que es importante a la ciudadanía uno le diga eso. Que le diga, esto es una contribución solidaria previsional, la otra parte es su cotización para su cuenta individual”, aclaró.

El economista se mostró a favor de financiar la PGU con la reforma tributaria, y en contra de que el financiamiento salga a través de un “impuesto” a los trabajadores.

“Dentro de lo posible, el elemento solidario de un sistema previsional, debería tratar de financiarse con impuestos que tiendan a gravar más al capital, no existe la perfección en esto, que tiendan más a gravar a los ingresos del capital que del trabajo, entre otras cosas, porque cuando uno grava el trabajo, aunque sea a través del sistema previsional, dificulta la creación de empleo. Por lo tanto yo creo, y siempre he creído, desde mi punto de vista, la discusión sobre reforma tributaria y previsional son una misma cosa, porque en realidad lo ideal sería que financiáramos este elemento redistributivo con impuestos, los menos distorsionantes posibles, pero los más progresivos posibles a las rentas de capital, y si no alcanza con eso, debiéramos considerar este elemento contributivo previsional, eso es todo lo que estoy diciendo”, explicó.

Landerretche señala que uno de los planteamientos que le llegan se trata de que la cotización previsional se va a cobrar al empleador, y no al trabajador. Ante eso, su respuesta es que “ese si que es un comente de introducción a la economía, o sea la incidencia tributaria, es decir, quien termina pagando la cuenta no tiene necesariamente que ver con quien físicamente la paga, quien hace el giro. La cuenta la paga, como decimos los economistas, quien es más inelástico, esto es, quien tiene más que perder, quien necesita estar en esa relación laboral con mayor urgencia, y usualmente es el trabajador, el trabajador es el que está dispuesto a ceder”.

Si bien expresó la necesidad de discutir cambios estructurales, también declaró que quienes ya están por jubilar, o quienes ya están jubilados estarían fuera de esos cambios, y que la única forma de que se aumente el monto de su jubilación es a través de un subsidio público, el cual reiteró, debe ser financiado a través de un impuesto.