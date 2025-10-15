SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

El condicionamiento de Trump para ayudar a Milei sigue arrastrando al peso argentino, aunque las acciones se recuperan

Los mercados no vieron con buenos ojos los dichos del presidente de Estados Unidos de este martes, en relación al apoyo financiero que le prestarían a Argentina. “Si Milei pierde, no seremos generosos”, aseguró Trump, aludiendo a los comicios parlamentarios de fines de octubre.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Javier Milei junto a Donald Trump en la Casa Blanca.

El entusiasmo de los mercados ante la cercana relación de Estados Unidos con Argentina, que se materializaría en un respaldo económico de US$20.000 millones al país vecino, se desplomó este martes, cuando Donal Trump condicionó el futuro de ese apoyo.

“Nuestra aprobación está sujeta a quién gana esta elección“, fue la frase del mandatario norteamericano, refiriéndose a los comicios parlamentarios de fines de octubre, que trajo el pesimismo a los activos trasandinos. La falta de anuncio concreto añadió incertidumbre sobre el resultado de la reunión en la Casa Blanca entre Trump y el presidente de Argentina, Javier Milei.

Este miércoles, el que siguió pagando las consecuencias de dicho escenario fue el peso argentino. El dólar mayorista avanzaba 2,21%, hasta los $1.390 cerca del mediodía, mientras que el billete minorista superaba los $1.400 para la venta en el Banco Nación.

“Será clave observar si la presión alcista se contiene en las próximas horas o si, en caso de persistencia, reaparece el Tesoro de EE.UU. con una nueva intervención a través de la compra de pesos, como ocurrió el jueves pasado", dijo el medio Ámbito en una nota.

En el mismo reporte se consignó que Morgan Stanley trazó tres escenarios para el dólar tras los comicios legislativos: todos incluyen un salto cambiario y el más optimista ubica la divisa a $1.700 para fin de año.

Desde el gobierno de Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputto, estimó que el desplome de este lunes se debió a una mala interpretación de los dichos de Trump. “Lo que dijo fue, claramente, que si Argentina sigue en este camino, entonces ‘los vamos a seguir apoyando’”, sostuvo en una conversación con el medio A24.

En tanto Trump, al pedirle precisión sobre sus dichos, afirmó respecto de las elecciones: “Si Milei pierde, no seremos generosos”.

En este contexto, Caputto insistió en una recuperación de los mercados para este miércoles. Además, se espera que en la jornada se conozcan más detalles del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos.

De momento, el Merval, principal índice bursátil de Argentina, subía 2,21%, luego caer el martes 3,75%.

En Wall Street, los papeles argentinos escalaban 5,5%, encabezados por Central Puerto, BBVA (3,5%), Grupo Supervielle (3,4%) e Irsa (2,7%).

Durante la mañana, los bonos en US$ muestran cierta recuperación desde la caída de ayer, aunque la incertidumbre no se disipa. En tanto, la mirada está también sobre las tasas de interés en pesos, que se disparan al alza en las últimas jornadas ante faltante de liquidez, tras la fuerte demanda por cobertura cambiaria que venía teniendo lugar durante las últimas semanas”, expresó Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, a Ámbito.

Hasta la fecha, la ayuda de Estados Unidos a Argentina trata de la compra de pesos argentinos y un swap de divisas por US$ 20.000 millones financiado con fondos del Tesoro estadounidense.

Más sobre:MercadosArgentina

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Se estarán acordando del chiste del Bombo Fica”: Contraloría detecta irregularidades en destrucción de droga incautada

La paz duró menos de 24 horas: dichos de secretaria general de republicanos sobre Jaime Guzmán desatan molestia UDI

“Por la unidad y paz de Chile”: Matthei organiza misa por nuevo aniversario del estallido social

“Usted apoya a Mayne-Nicholls; no corresponde”: Ricardo Fábrega acusa al gobierno de retirar su postulación a organismo internacional

Oficialismo alista franja parlamentaria: FA opta por relevar figura de Beatriz Sánchez y PC-PS apuestan por Jara

AC/DC podría venir a Chile: alistan gira por Sudamérica para marzo de 2026

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Roma vs. Barcelona por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a Roma vs. Barcelona por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Rating del martes 14 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 14 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

“Se estarán acordando del chiste del Bombo Fica”: Contraloría detecta irregularidades en destrucción de droga incautada
Chile

“Se estarán acordando del chiste del Bombo Fica”: Contraloría detecta irregularidades en destrucción de droga incautada

La paz duró menos de 24 horas: dichos de secretaria general de republicanos sobre Jaime Guzmán desatan molestia UDI

“Usted apoya a Mayne-Nicholls; no corresponde”: Ricardo Fábrega acusa al gobierno de retirar su postulación a organismo internacional

La alerta roja del CFA: nuevo incumplimiento de meta fiscal aumenta la posibilidad de que deuda pública supere el límite de 45% del PIB en 2027
Negocios

La alerta roja del CFA: nuevo incumplimiento de meta fiscal aumenta la posibilidad de que deuda pública supere el límite de 45% del PIB en 2027

Fondos generacionales: ¿determinísticos o adaptativos?

El centro comercial más caro de Santiago que sale a remate este año

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años
Tendencias

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

Tiempo en Santiago: ¿Llueve hoy en la Región Metropolitana?

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Con el Presidente Boric pidiendo apoyo: los detalles del millonario aporte del Estado a los Cóndores
El Deportivo

Con el Presidente Boric pidiendo apoyo: los detalles del millonario aporte del Estado a los Cóndores

Fernando Díaz denuncia al Ministerio Público a los barristas que invadieron el entrenamiento de Deportes Iquique

Sifup reitera su compromiso con la Segunda División tras la sanción que condena al SAU a abandonar el profesionalismo

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

AC/DC podría venir a Chile: alistan gira por Sudamérica para marzo de 2026
Cultura y entretención

AC/DC podría venir a Chile: alistan gira por Sudamérica para marzo de 2026

Ensayos, un gimnasio para él y pichanga con cracks locales: el mediático paso de Rauw Alejandro por Chile

Il Volo “Live in Concert 2026” llega a Gran Arena Monticello

El polémico perfil de Ernesto Álvarez, el nuevo primer ministro de Perú
Mundo

El polémico perfil de Ernesto Álvarez, el nuevo primer ministro de Perú

Greta Thunberg, tras denunciar torturas en Israel: “Imagina lo que hacen a los palestinos a puerta cerrada”

Estados Unidos: Declaran estado de emergencia en Los Ángeles por las redadas contra los migrantes

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo