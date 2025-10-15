El condicionamiento de Trump para ayudar a Milei sigue arrastrando al peso argentino, aunque las acciones se recuperan

El entusiasmo de los mercados ante la cercana relación de Estados Unidos con Argentina, que se materializaría en un respaldo económico de US$20.000 millones al país vecino, se desplomó este martes, cuando Donal Trump condicionó el futuro de ese apoyo.

“Nuestra aprobación está sujeta a quién gana esta elección“, fue la frase del mandatario norteamericano, refiriéndose a los comicios parlamentarios de fines de octubre, que trajo el pesimismo a los activos trasandinos. La falta de anuncio concreto añadió incertidumbre sobre el resultado de la reunión en la Casa Blanca entre Trump y el presidente de Argentina, Javier Milei.

Este miércoles, el que siguió pagando las consecuencias de dicho escenario fue el peso argentino. El dólar mayorista avanzaba 2,21%, hasta los $1.390 cerca del mediodía, mientras que el billete minorista superaba los $1.400 para la venta en el Banco Nación.

“Será clave observar si la presión alcista se contiene en las próximas horas o si, en caso de persistencia, reaparece el Tesoro de EE.UU. con una nueva intervención a través de la compra de pesos, como ocurrió el jueves pasado", dijo el medio Ámbito en una nota.

En el mismo reporte se consignó que Morgan Stanley trazó tres escenarios para el dólar tras los comicios legislativos: todos incluyen un salto cambiario y el más optimista ubica la divisa a $1.700 para fin de año.

Desde el gobierno de Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputto, estimó que el desplome de este lunes se debió a una mala interpretación de los dichos de Trump. “Lo que dijo fue, claramente, que si Argentina sigue en este camino, entonces ‘los vamos a seguir apoyando’”, sostuvo en una conversación con el medio A24.

En tanto Trump, al pedirle precisión sobre sus dichos, afirmó respecto de las elecciones: “Si Milei pierde, no seremos generosos”.

En este contexto, Caputto insistió en una recuperación de los mercados para este miércoles. Además, se espera que en la jornada se conozcan más detalles del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos.

De momento, el Merval, principal índice bursátil de Argentina, subía 2,21%, luego caer el martes 3,75%.

En Wall Street, los papeles argentinos escalaban 5,5%, encabezados por Central Puerto, BBVA (3,5%), Grupo Supervielle (3,4%) e Irsa (2,7%).

“Durante la mañana, los bonos en US$ muestran cierta recuperación desde la caída de ayer, aunque la incertidumbre no se disipa. En tanto, la mirada está también sobre las tasas de interés en pesos, que se disparan al alza en las últimas jornadas ante faltante de liquidez, tras la fuerte demanda por cobertura cambiaria que venía teniendo lugar durante las últimas semanas”, expresó Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, a Ámbito.

Hasta la fecha, la ayuda de Estados Unidos a Argentina trata de la compra de pesos argentinos y un swap de divisas por US$ 20.000 millones financiado con fondos del Tesoro estadounidense.