El coronavirus acentúa la hemorragia bursátil mientras el rendimiento de los bonos del Tesoro se desploma a nuevos récords

Las bolsas mundiales continúan desangrándose por el temor que genera el impacto económico del coronavirus, que sigue avanzando en todo el mundo y que en Chile ya cuenta con cuatro casos confirmados.

Y no hay nada que, por el momento, contribuya a descomprimir la situación. Ni las medidas coordinadas de las mayores economías del mundo, ni los anuncios de los organismos multilaterales ni el agresivo recorte de tasas de emergencia de la Reserva Federal ha sido suficiente para reactivar las compras en las bolsas.

Ayer Wall Street cerró con derrumbes de 3,5% y ese pesimismo se contagia. En Asia, el Nikkei de Tokio cerró con una caída de 2,72%, pérdidas que llegaron a 2,32% en el Hang Seng, de Hong Kong. Las bolsas chinas por su parte se despidieron de la sesión con una baja de 1,62%.

Con este telón de fondo, las acciones europeas muestran contracciones de 3,11% en promedio. La Bolsa de Fráncfort, la más relevante del viejo continente, sufre una caída de 3,01%, pérdidas que llegan a 3,31% en París y 2,47% en Londres.

La aversión total al riesgo empuja a los inversionistas a los activos más seguros. Y en esa línea la rentabilidad de la deuda estadounidense toca nuevos mínimos históricos.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a treinta años cayeron por debajo del 1,4% por primera vez, los rendimientos chinos a 10 años alcanzaron los niveles vistos por última vez en 2002 y el índice de referencia australiano cayó a un mínimo histórico.

En los últimos días, las compañías han frenando las actividades a medida que el número de casos en todo el mundo se acerca a 100.000 y el brote en EEUU se acelera.

"El enfoque está muy en la propagación del coronavirus fuera de China y realmente los mercados no se asentarán hasta que veamos algún tipo de peak", dijo Susan Buckley, directora gerente de estrategias globales de líquidos en QIC Ltd., que administra más de US $ 53.000 millones, en Bloomberg TV.

“Esto durará más de lo que la mayoría de nosotros esperaba”.