El desconocido empresario que apoya a Sebastián Sichel en su aventura presidencial

Sebastián Sichel está lanzado en su campaña presidencial, para lo cual ya tiene diferentes equipos de personas que le dan soporte desde distintas áreas.

Si en lo programático el exministro de Desarrollo Social y expresidente de BancoEstado durante el actual gobierno cuenta con la colaboración del ex DC y ex Ciudadanos, Juan José Santa Cruz -quien será su coordinador político-, además de la ex DC Mariana Aylwin, Esteban Jadresic y Ricardo Escobar, Sichel también tiene apoyos en el mundo empresarial.

En este último grupo se repite el plato Santa Cruz, pero también está un hombre de negocios de bajo perfil. Se trata del empresario Jorge Tuñón Subercaseaux, socio fundador y gerente general de Netnow Tecnología y Computación, firma que representa en Chile las marcas tecnológicas Acer y Packard Bell desde 2011.

Tuñón es licenciado en Ciencias Económicas e Ingeniería Comercial de la Universidad Diego Portales e inició Netnow en 1992, firma de la que es socio junto a Francisco de Castro Mackenna. Se dedican a la importación, comercialización, distribución y servicio de productos de tecnología y computación a través del segmento retail y de canales especialistas. Sus principales clientes son Falabella, Paris, Ripley, Linio, ABCDin, Hites, La Polar, PC Factory y Junaeb.

El empresario es además director de la ONG de innovación para la educación Innovacien y del centro de estudios Democracia y Progreso, ligado al grupo Progresismo con Progreso, encabezado por Mariana Aylwin. De la presencia en ese grupo vienen los nexos entre ambos.

Hace muchos años, al materializar la representación de Acer en 2011, Tuñón le comentó a Diario Financiero que aspiraba “duplicar sus ventas en el corto plazo, con miras a llegar a una participación de mercado de más del 20% y superar los U$ 250 millones en facturación”.