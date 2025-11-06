OFERTA ELECCIONES $990
El evento empresarial en el que reaparecerá el exministro de Hacienda, Mario Marcel

La participación de Mario Marcel en el evento de Icare sería la primera exposición pública luego de su salida del Ministerio de Hacienda y el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Emiliano Carrizo 
Emiliano Carrizo

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, reaparecerá ante la opinión pública luego de su salida del Ministerio de Hacienda y el gobierno del Presidente Gabriel Boric el pasado 21 de agosto del 2025.

El contexto será un evento empresarial y para hablar del capital natural, concepto que trata de considerar el estado del medioambiente al análisis económico, de manera que el desarrollo considere el estado de la naturaleza y su conservación en el futuro.

En un evento organizado por Icare y en su sede, se realizará la cita llamada “Capital Natural”, un encuentro que se llevará a cabo el 11 de noviembre y al que solo se puede asistir por invitación.

“Este encuentro busca impulsar la adopción del enfoque de capital natural en las empresas, visibilizando riesgos y oportunidades para la gestión, la inversión y la resiliencia, y conectando esta mirada con una agenda de crecimiento sostenible e innovación”, explicó Icare en sus canales oficiales.

Ante este contexto, el rol de Mario Marcel será realizar una presentación respecto al tema y luego habrá un panel de conversación conformado por Cristina Rojas, integrante del Círculo de Innovación de Icare; Alejandra Vial, vicepresidenta de sustentabilidad de Antofagasta Minerals (Amsa); Felipe Escalona, CEO de Carbon Real; y Josefina Astaburuaga, head of impact en Montes Wines.

“Posteriormente, los asistentes participarán en mesas de trabajo diseñadas para recoger ideas y propuestas que fortalezcan la colaboración entre sectores en torno a esta agenda”, agregó Icare sobre el evento.

Mario Marcel y el capital natural

En 2021, cuando Mario Marcel era presidente del Banco Central, el ente emisor aceptó la invitación a ser parte del Comité de Capital Natural de Chile, “grupo que tiene por objetivo asesorar y entregar recomendaciones respecto a la medición del capital natural de Chile”, según se explicó en su momento.

Además, según consigan el Banco Central, ese mismo año, Mario Marcel se reunió con el profesor de la Universidad de Cambridge Partha Dasgupta, referente en economía de la biodiversidad y para que la medición del desarrollo considere a la naturaleza.

Mientras que, durante su paso por el Ministerio de Hacienda, Mario Marcel fue parte del evento donde se firmó el decreto que crea oficialmente el Comité de Capital Natural, el primero de este tipo en la región, según informó el ejecutivo en 2023.

En aquella oportunidad, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que “muchos se preguntarán qué hace el Ministerio de Hacienda como secretaría técnica o por qué el Banco Central está involucrado en esto. Los economistas, antes de pensar en teorías, en el mercado o en modelos, valoramos la toma racional de decisiones. Y para eso, hay que tener información. Sin información no se pueden tomar buenas decisiones”.

“La medición del capital natural es la medición de un stock que ha ido cambiando a través de los años y que va a determinar mucho de lo que ocurra con nuestro país y con la humanidad en el futuro. Por lo tanto, eso es lo que nos convoca, nos entusiasma y nos invita a quienes somos autoridades económicas para participar de este esfuerzo”, agregó Mario Marcel.

